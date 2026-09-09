Tuvalet kağıdı rulolarındaki kabartma ve pürüzlü desenler, çok katmanlı kağıt yapısının kimyasal yapıştırıcı kullanılmadan birbirine tutunmasını sağlayan teknik bir presleme işlemiyle oluşturuluyor. Bu pürüzlü yüzey kanalları, kağıdın emicilik kapasitesini artırarak cildi tahriş etmeden daha etkili bir temizlik sunuyor.

KABARTMALI DESENLER KAĞIDA HANGİ İŞLEVLERİ KAZANDIRIYOR?

Ağaç selülozu veya geri dönüştürülmüş kağıt liflerinin işlenmesiyle üretilen ince katmanlar, imalatın son aşamasında mikro kabartma işleminden geçiriliyor. Yapılan bu özel presleme, rulo halindeki katmanların birbirinden ayrılmasını önlerken, kağıt yüzeyinde mikro kanallar oluşturarak sıvının emilimini hızlandırıyor. Temas alanını genişleten desenli doku, kağıdın cilde tam oturmasını sağlayarak sürtünmeye bağlı tahrişi engelliyor.

TUVALET KAĞIDINI İLK KİM İCAT ETTİ?

Ticari anlamda kullanılan ilk tuvalet kağıdı, 1857 yılında Amerikalı Joseph Gayetty tarafından medikal bir ürün olarak pazara sunuldu. Sürtünmeyi engellemek amacıyla aloe vera katkılı ve paketlenmiş yapraklar halinde satılan bu ilk versiyonun ardından, 1890 yılında Scott kardeşler kağıdı günümüzdeki rulo formatına dönüştürerek seri üretime geçirdi.