Restoranlarda, alışveriş merkezlerinde ve kamu kurumlarında her gün karşımıza çıkan WC kısaltması, dünya çapında evrensel bir sembol haline geldi.

Günlük hayatın sıradan bir parçası olarak kanıksanan bu 2 harfin ardında, modern hijyen tarihine uzanan ilginç bir geçmiş yatıyor.

Modern kanalizasyon sistemleri yaygınlaşmadan önce hijyen koşulları oldukça ilkel yöntemlerle sağlanıyordu. Sifonlu tuvaletlerin kullanımı, ancak mühendislerin modern su ve kanalizasyon şebekelerini geliştirdiği 19. yüzyılda yaygınlaşabildi.

Bu dönemde İngilizler, sifonlu sistemle çalışan bu yeni alanlar için "Water Closet" terimini ortaya attı.

Dönemin İngilizcesinde "closet" kelimesi küçük ve kapalı odayı, "water" ise temizlik amacıyla kullanılan suyu ifade ediyordu. Tam karşılığı "sulu kabin" olan bu uzun ifade, kullanım kolaylığı nedeniyle zamanla yerini dünyanın her yerinde anlaşılan WC kısaltmasına bıraktı.

Günlük konuşma dilinde sıklıkla birbiriyle karıştırılsa da "WC" ve "banyo" aslında farklı işlevlere sahip 2 ayrı alanı tanımlıyor:

• WC: Yalnızca klozetin bulunduğu, tuvalet ihtiyacının giderildiği kapalı bölümü ifade ediyor.

• Banyo: Küvet veya duş kabini barındıran, kişisel temizlik ve hijyenin sağlandığı daha kapsamlı alanları tanımlıyor.