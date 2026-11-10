Modern dünyanın parmakla gösterilen başkentlerinde tuvalet kapılarının ardında yaşananlar, uluslararası bir raporla gün yüzüne çıktı. Almanya merkezli araştırma devi Statista’nın kamuoyuna sunduğu çarpıcı veriler, refah seviyesi en yüksek ülkelerde bile temel temizlik refleksinin nasıl göz ardı edildiğini kanıtladı. Hollanda, Fransa, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerde halkın neredeyse yarısının tuvaletten çıktıktan sonra sabun ve suya elini dahi sürmediği ortaya çıkarken, mikroplara davetiye çıkaran bu ihmalkarlık Avrupa genelinde şaşkınlık yarattı.

EZBER BOZAN TABLODA TÜRKİYE RÜZGARI

Batı ülkelerinin sınıfta kaldığı bu utanç tablosunda gözler Doğu Avrupa ve Akdeniz hattına çevrildi. Zenginliğin temizlikle doğru orantılı olmadığını gösteren araştırmada, Türkiye ve Balkanlar adeta ders verdi. Bosna-Hersek’in yüzde 96 ile zirveye oturduğu sıralamada, Türkiye yüzde 94'lük rekor bir titizlikle hemen ikinci sırada yer alarak dünyanın en hijyenik toplumları arasında parmak ısırttı.

ZENGİNLİK DEĞİL, KÖKLÜ GELENEK KAZANDI

Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerin de üst basamaklara yerleştiği rapor; hijyenin musluktan akan sudan ziyade yüzyıllardır süregelen kültürel alışkanlıklarla şekillendiğini netleştirdi. Avrupa'nın hijyen maskesini düşüren veriler, Türkiye'nin kişisel temizlik ve su kültürü konusundaki sarsılmaz hassasiyetini küresel arenada bir kez daha belgelemiş oldu.