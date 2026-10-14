Tuvalete atılan ıslak mendil, bebek bezi ve hijyenik ped gibi ürünlerin zamanla giderleri tıkayabileceği bilinirken uzmanlar tuvaletlerde bulunan eşyaların bunlarla sınırlı olmadığını belirtiyor.

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Initial Washroom Hygiene şirketinin uzmanları, tuvaletlerde kıyafet, ayakkabı, cep telefonu ve hatta takı gibi sıra dışı eşyalara rastladıklarını açıkladı.

TUVALETE ATILMAMASI GEREKEN EŞYALAR LİSTESİ

Initial Washroom Hygiene Teknik ve İnovasyon Müdürü Jamie Woodhall, birçok kişinin tuvalete bir şey atmayı pratik bir çözüm olarak gördüğünü ancak her maddenin tuvalet kağıdı gibi kolayca parçalanmadığını belirtiyor.

Borularda biriken atıklar, zamanla büyük tıkanıklıklara ve masraflı onarımlara neden olabiliyor.

Uzmanlara göre ıslak mendiller, hijyenik pedler, bebek bezleri, kağıt havlular, diş ipleri, saçlar, elektronik sigaralar, nikotin sakızları, prezervatifler ve yemek artıkları tuvalete atılmaması gereken maddeler arasında yer alıyor.

Üstelik sorun yalnızca büyük eşyalarla sınırlı değil. Saç telleri ve diş ipleri gibi küçük parçalar da borulardaki diğer atıklara takılarak birikmeye neden olabiliyor. Başlangıçta önemsiz görünen bu birikintiler, zamanla giderin tamamen tıkanmasına kadar ilerleyebiliyor.

TUVALET ALIŞKANLIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Initial Washroom Hygiene, İngiltere'de 2 bin 74 yetişkinin katılımıyla bir anket düzenleyerek insanların tuvalete hangi maddelerin atılabileceği konusundaki alışkanlıklarını inceledi. Sonuçlar, tuvalete atılmaması gereken pek çok eşyanın günlük hayatta hâlâ bu şekilde elden çıkarıldığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 26'sı ölü akvaryum balıklarını tuvalete attığını söyledi. Katılımcıların yüzde 35'i tırnak kırıklarını veya saçlarını, yüzde 34'ü ise kağıt havlu ya da saçlarını tuvalete attığını belirtti. Daha ciddi tıkanıklıklara yol açabilen diğer maddelerle ilgili yanıtlar da dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 19'u diş ipini, yüzde 19'u tamponları, yüzde 16'sı kontakt lensleri ve yüzde 13'ü prezervatifleri tuvalete attığını itiraf etti.

ELEKTRONİK SİGARALAR DA TUVALETTE BULUNAN EŞYALAR ARASINDA

Uzmanların tuvaletlerde karşılaştığı sıra dışı eşyalar arasında elektronik sigaralar, buharlaştırıcı cihazlar ve nikotin sakızları da bulunuyor. Bu ürünler yalnızca kanalizasyon sisteminde birikme riski taşımıyor; aynı zamanda plastik, elektronik parçalar ve biyolojik olarak kolayca parçalanmayan farklı malzemeler de içeriyor.

Bazı ürünlerin üzerinde tuvalete atılabileceğine ilişkin ifadeler bulunsa da uzmanlar, bu tür maddelerin gider sisteminde sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle diğer atıklarla birleşen ürünler, borularda birikerek suyun akışını engelleyebiliyor.

LAVABOYA YAĞ DÖKMEK DE CİDDİ TIKANIKLIKLARA YOL AÇIYOR

Kanalizasyon sistemini tehdit eden alışkanlıklar yalnızca tuvaletlerle sınırlı değil. Mutfak lavabolarına yemeklik yağ, katı yağ ve gres dökülmesi de benzer sorunlara neden olabiliyor.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 10'u yemeklik yağın, katı yağın veya gresin lavaboya dökülmesini kabul edilebilir buluyor, ancak uzmanlar, bu alışkanlığın borularda ciddi birikintilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Yağlar borulardan aşağı aktığında soğuyarak katılaşabiliyor ve boruların iç yüzeyindeki diğer atıklara yapışabiliyor. Zamanla bu maddelerin birleşmesiyle büyük kütleler oluşuyor ve suyun akışı giderek zorlaşıyor.

Sertleşerek devasa boyutlara ulaşabilen bu kütleler, kanalizasyon hatlarında ciddi tıkanıklıklara neden olabiliyor.

Uzmanların önerisi ise oldukça basit: Tuvalete yalnızca idrar, dışkı ve tuvalet kağıdı atılmalı. Islak mendiller, hijyenik ürünler ve diğer çöpler uygun atık kutularına bırakılmalı. Yemek artıkları ile yağlar da yıkanmadan önce tabaklardan temizlenerek lavaboya ulaşmaları önlenmeli.

Mutfak lavabosunda süzgeç kullanmak da yemek parçalarının borulara kaçmasını önlemeye yardımcı oluyor.

BORULARIN TIKANDIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLERE DİKKAT

Gider sistemindeki sorunlar, tamamen tıkanıklık oluşmadan önce bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Tuvalet suyunun geri gelmesi, giderlerden alışılmadık kokular yayılması veya lavabonun normalden daha yavaş boşalması bu belirtiler arasında yer alıyor.

Bu işaretlerle karşılaşıldığında sorunun büyümesini beklememek gerekiyor. Basit yöntemlerle giderilemeyen veya tekrarlayan tıkanıklıklarda bir tesisatçıdan ya da drenaj uzmanından yardım alınması öneriliyor.