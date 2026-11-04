İnsanlar toplu halde tuvalete buz küpleri atıyor. Sosyal medyada yayılan bu yöntemin, klozetteki bazı kirlerin temizlenmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Dünyanın pek çok yerinde tuvalet temizliği için özel temizlik ürünleri ve fırçalar kullanılıyor, ancak düzenli temizlikler arasında klozetin daha temiz kalmasına yardımcı olduğu öne sürülen farklı bir yöntem de var.

The Economic Times gazetesinde yer alan habere göre bu yöntemin tek malzemesi buz küpleri.

Uygulaması ise oldukça basit. Birkaç buz küpünü doğrudan klozete atıp ardından sifonu çekmek yeterli. İlk bakışta anlamsız görünen bu işlemin, suyun hareketiyle birlikte bazı hafif kirlerin yerinden çıkmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Buz küpleri tuvalette ne işe yarıyor?

Bu yöntemi savunanlara göre buz küpleri, sifon çekildiğinde klozetin içinde hareket ederek hafif bir sürtünme oluşturuyor. Suyun akışıyla birlikte hareket eden buzların, yüzeye tutunmamış küçük kir parçacıklarının uzaklaşmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Buzlar eridikçe ortaya çıkan soğuk su da klozetin içindeki suya karışıyor, ancak soğuk suyun temizlik gücünü artırdığına veya buz küplerinin klozetteki lekeleri etkili biçimde çıkardığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Dolayısıyla bu yöntem, tuvalet temizliğinde kanıtlanmış bir uygulama olarak kabul edilmiyor. Buz küpleri bazı gevşek kalıntıların hareket etmesine yardımcı olsa bile yerleşmiş lekeleri ve bakterileri ortadan kaldırdığı söylenemez.

Tuvalete buz küpü nasıl atılır?

Yöntemi denemek isteyenlerin yapması gerekenler oldukça basit:

1. Bir veya iki su bardağı buz küpü hazırlayın.

2. Buz küplerini doğrudan klozetin içine atın.

3. Birkaç dakika bekleyin.

4. Ardından sifonu çekerek suyun akmasını sağlayın.

Sifon çekildiğinde buz küpleri suyun hareketiyle birlikte klozetin içinde ilerler. Bu sırada oluşan hareketin, yüzeye tutunmamış hafif kirleri uzaklaştırabileceği düşünülüyor. Ancak bu etkinin ne ölçüde gerçekleştiği henüz kanıtlanmış değil.

Normal tuvalet temizliğinin yerini tutmuyor

Buz küpü yöntemi, düzenli temizlikler arasında denenebilecek basit bir uygulama olarak öne çıkıyor, ancak klozetteki lekeleri, kireç birikintilerini ve mikroorganizmaları temizlemek için tek başına yeterli değil.

Tuvaletin hijyenik kalması için uygun temizlik ürünleri ve tuvalet fırçasıyla düzenli bakım yapılması gerekiyor. Kullanılan ürünlerin üretici talimatlarına göre uygulanması da temizlik ve hijyen açısından önem taşıyor.