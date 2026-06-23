Bu inovatif cihazın en büyük marifeti, evin içinde tamamen bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi. Yapay zeka destekli Xiaoban, sizden bir sesli komut aldığında veya uzaktan kumandayla çağrıldığında harekete geçiyor. Tıpkı gelişmiş robot süpürgelerde olduğu gibi üzerinde yer alan Lidar ve ultrasonik sensörler sayesinde odaları algılıyor, eşyalara çarpmadan ve engellerden kaçarak yatağınızın tam yanına kadar ulaşabiliyor.

Özellikle gece yarısı kalkmakta zorlanan yaşlılar, yatalak hastalar veya engelli bireyler için tuvalete gitme çilesi bu teknoloji sayesinde tamamen tarih oluyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYİP BOŞALTIYOR

"Peki, bu cihazın temizliği nasıl yapılıyor?" sorusu akıllara gelebilir. Cihazın arkasındaki mühendislik tam da bu noktada devreye giriyor ve kullanıcıyı hiçbir zahmete sokmuyor. İşleminiz bittikten sonra akıllı sistem şu adımları izliyor:

Hijyenik Bakım: Sıcak suyla yıkama, sıcak hava ile kurutma ve entegre koku giderme sistemini devreye sokuyor.

İstasyona Dönüş: Temizlik aşamasının ardından robot tuvalet, otonom olarak kendi şarj istasyonuna geri dönüyor.

Otomatik Tahliye: İstasyona bağlandığı an, içerideki atıkları evin mevcut atık su borusu tesisatına otomatik olarak aktarıyor.

Dezenfeksiyon: Aktarım bitince kendi iç mekanizmasını yıkayıp dezenfekte ederek bir sonraki komut için hazırda bekliyor.

FİYATI BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

İlk iddialar, bu yüksek teknoloji harikası cihazın 13 bin dolar (yaklaşık 450 bin TL) civarında bir etiketle satışa sunulacağı yönündeydi. Ancak fuarda yapılan resmi açıklama ezber bozdu. Cihazın Çin'deki satış fiyatı 28 bin 999 yuan (yaklaşık 4 bin dolar) olarak belirlendi. Bu gibi yeni teknoloji ürünlerin fiyatları için belirlenen skalaları düşündüğümüzde ise bu ürünün 450 bin TL'lik ilk satış fiyatı beklenenin altında kalıyor.

Beklenenden çok daha erişilebilir bir fiyatla piyasaya giren robot tuvaletin küresel pazara ne zaman açılacağı ise henüz gizliliğini koruyor. Ev içi bakımı baştan aşağı değiştirmesi beklenen bu teknolojinin yakın zamanda dünya genelinde popüler olması bekleniyor.