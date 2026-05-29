Ev ekonomisine katkı sağlamak ve su israfının önüne geçmek isteyen vatandaşlar arasında, "tesisatçı hilesi" olarak bilinen pet şişe yöntemi yeniden popülerlik kazanıyor. Herhangi bir inşaat masrafı veya parça değişimi gerektirmeyen bu yöntem, basit bir fizik kuralına dayanıyor. Klozet rezervuarının içerisine yerleştirilen su veya kum dolu bir şişe, içeride hacim kaplayarak deponun daha az suyla dolmasını sağlıyor. Bu sayede her sifon çekildiğinde, şişenin hacmi kadar su tasarrufu sağlanırken, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak bir hanede ayda ortalama 300 ile 480 litre arasında suyun boşa gitmesi engellenebiliyor.

BOŞ BİR KÖŞEYE PET ŞİŞE YRLEŞTİRİN

Uzmanlar, bu yöntemin uygulanışı sırasında dikkat edilmesi gereken teknik detayların altını çizdi. Şişenin rezervuar içindeki şamandıra, giriş valfi veya boşaltma mekanizması gibi hareketli parçalara temas etmeyecek şekilde, boş bir köşeye yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca şişenin suyun hareketiyle yerinden oynamaması için mutlaka tam dolu ve ağır olması büyük önem taşıyor. Özellikle 10-12 litrelik geniş hacimli eski tip rezervuarlarda bu yöntem yüksek verim sağlarken, modern ve zaten düşük su tüketimi için tasarlanmış modellerde mekanizmanın işleyişini bozma riski taşıyor.

TEK BİR KRİTİK ŞARTA BAĞLI

Ancak bu tasarruf yönteminin başarısı, tek bir kritik şarta bağlı olarak değişebiliyor. Birçok kaynağın göz ardı ettiği bu detay, sifonun temizleme gücündeki değişimle ilgili. Eğer hacim azaltılması nedeniyle temizlik verimi düşer ve kullanıcı aynı işlem için üst üste iki kez sifon çekmek zorunda kalırsa, hedeflenen tasarruf tamamen ortadan kalktığı gibi su tüketimi normalden daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Bu nedenle uygulamanın ardından yapılan testlerde, tek bir sifonun yeterli olup olmadığının mutlaka gözlemlenmesi tavsiye edildi.

DAHA GÜVENLİ VE KALICI TASARRUF

Uzun vadeli ve daha profesyonel çözümler arayanlar için ise uzmanlar, çift kademeli (dual flush) sistemleri işaret ediyor. Sıvı ve katı atıklar için farklı miktarlarda su tüketen bu modern sistemlerin, PET şişe gibi geçici çözümlere oranla çok daha güvenli ve kalıcı bir tasarruf sağladığı belirtildi. Öte yandan, banyodaki gizli su kaçaklarına karşı da vatandaşlar uyarılırken; rezervuar içine dökülecek bir miktar renklendirici ile yapılacak basit bir testin, fark edilmeyen conta sızıntılarını ortaya çıkararak devasa su kayıplarının önüne geçebileceği vurgulandı.