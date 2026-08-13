İtalya’nın tarihi kenti Lecce’de geleneksel bir İtalyan restoranı (trattoria) açmayı planlayan Luciano Faggiano, 2001 yılında binasında kronikleşen bir nem ve gider sorunuyla karşılaştı. Kötü kokulardan ve sızıntıdan kurtulmak amacıyla tıkalı boruyu bulmaya karar veren işletmeci, üç oğluyla birlikte kolları sıvadı. Hesaba göre çalışma bir hafta içinde bitecek ve restoran açılış hazırlıklarına geri dönülecekti. Ancak kazma zemine her vurulduğunda tablo tamamen değişti.

BİR BORU ARARKEN TARİH YIĞINIYLA KARŞILAŞTILAR

Sızıntının kaynağını ararken betonun altında sahte bir döşemeye rastlayan aile, biraz daha derine indiklerinde karşılarına çıkan gizemli taş yapılar karşısında şaşkına döndü. Temizlenen her toprak katmanı, binanın altında devasa bir yeraltı labirentinin, gizli koridorların ve odaların bulunduğunu gösteriyordu.

Evden sürekli çıkan hafriyat ve toprak çuvallarını fark eden komşuların durumu yetkililere bildirmesiyle kaçak çalışma durduruldu. Ancak Faggiano ailesi pes etmedi; resmi arkeologların gözetimi ve denetimi altında kalmak şartıyla kazı iznini almayı başardı.

7 YIL SÜREN İNANILMAZ MÜCADELE

Restoran açma hayalini bir kenara bırakan aile, tüm birikimlerini ve zamanlarını binanın altındaki tarihi ortaya çıkarmaya adadı. Bütün maliyetleri aile bütçesinden karşılanan ve tam 7 yıl süren titiz kazı çalışmaları sonucunda adeta zaman kapsülü niteliğinde bir alan keşfedildi.

SERVET DEĞERİNDE ESERLER ÇIKTI

Zeminin altından çıkan buluntular uzmanları bile hayrete düşürdü. Milattan önce 5. yüzyıldan kalma antik Messapi uygarlığına ait mezarlar, Roma İmparatorluğu döneminden kalma devasa tahıl depoları ve sarnıçlar, Orta Çağ yapılardan kalan gizli geçitler, derin kuyular ve tarihi duvarlar, farklı çağlara ait 5 binden fazla vazo, ziynet eşyası, yüzük, antik şişe ve fresk parçaları çıktı.

RESTORAN DEĞİL MÜZE OLDU

Sadece tıkanmış bir boruyu değiştirmek isterken kentin en önemli tarihsel katmanlarından birini keşfeden Luciano Faggiano, binayı restoran yapmaktan tamamen vazgeçti. Ortaya çıkarılan 2 bin yıldan daha eski olan bu büyüleyici yeraltı alanı restore edilerek 2008 yılında "Museo Faggiano" (Faggiano Müzesi) adıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bir tuvalet tamiratıyla başlayan bu inanılmaz keşif hikayesini ve tarihin katmanlarını yerinde incelemek için müzeye akın ediyor.