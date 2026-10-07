Avustralya'da bir televizyon kanalının merkez binasında bulunan ve kaynağı çözülemeyen yüklü miktardaki sahipsiz parayla ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, tuvalette bulunan paranın büyük bölümünün, parayı bulduktan sonra polise bildiren dürüst temizlik görevlisine devredilmesine karar verdi.

Olay, 2011 yılında Channel Nine televizyon kanalının Melbourne’deki genel merkezinde meydana geldi. Zemin kattaki tuvaletleri temizleyen Chamindu Amarsinghe, hijyen çöp kutusunun içinde ve banyo tesisatına sıkıştırılmış halde deste deste banknotlar fark etti. İlk etapta durumu bir şaka zanneden Amarsinghe, durumu vakit kaybetmeden amirine bildirdi ve olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ve tesisatçıların incelemeleri sonucu tuvaletten toplamda 100 bin Avustralya dolarından (yaklaşık 3 milyon 430 bin liradan) fazla nakit para çıkarıldı.

3 YIL SÜREN SORUŞTURMA SONUÇSUZ KALDI

Olayın ardından başlatılan üç yıllık geniş çaplı soruşturmada paranın kaynağı tespit edilemedi. Soruşturma sürecinde Sydneyli bir şüpheli hakkında yasadışı gelir şüphesiyle işlem yapılsa da delil yetersizliği nedeniyle suçlamalar düşürüldü. Yasal süre boyunca parayı talep eden herhangi bir hak sahibinin çıkmaması üzerine dosya Melbourne Sulh Ceza Mahkemesine taşındı.

PARANIN 2 MİLYONU TEMİZLİK GÖREVLİSİNE VERİLDİ

Açılan davada Yargıç Michael Smith, parayı gizlemeyerek yetkililere teslim eden ve soruşturmaya katkı sağlayan Amarsinghe’nin sergilediği tutumu takdir etti. Emniyet teşkilatının da desteklediği karar doğrultusunda, mahkeme toplam miktarın 81 bin 597 Avustralya dolarını (yaklaşık 2,8 milyon lirayı) dürüst temizlik görevlisine verilmesine, kalan yaklaşık 19 bin 500 Avustralya dolarının ise devlet hazinesine aktarılmasına hükmetti.

Karar açıklandığı sırada bilgi teknolojileri eğitimi için Yeni Zelanda’da bulunan Amarsinghe, elde ettiği meblağı eğitim kariyeri için kullanacağını, ayrıca bir kısmını engellilere yardım kuruluşlarına ve bir Budist tapınağına bağışlayacağını belirtti.

Polis ve adli makamlar, üç yılı aşkın süreye rağmen söz konusu paranın televizyon kanalının tuvaletine kim veya kimler tarafından, ne amaçla bırakıldığının hala gizemini koruduğunu bildirdi.