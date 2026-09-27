Kolombiya'nın Barranquilla kentinde hafta başında etkili olan şiddetli fırtına ve ani sağanak yağışlar, kent sokaklarını adeta nehre çevirdi. Araçların ve motosikletlerin akıntıya kapıldığı şiddetli sel sırasında son derece sıra dışı bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir seyyar tuvalet, içerisinde bir kişi varken sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi.

Görüntülere yansıyan olayda, plastik tuvalet kabininin su dolu yolda tehlikeli bir şekilde dönüp eğilerek derinleşen suya doğru ilerlediği ve içeride mahsur kalan kişinin yardım çığlıkları attığı duyuldu.

Şans eseri bir sokak köşesinde yavaşlayan kabini fark eden çevredeki duyarlı bir vatandaş, dizlerine kadar ulaşan bulanık suya girerek tuvaleti yol kenarına çekmeyi başardı. Kapının açılmasıyla dışarı çıkan adam, çevredekilerin de yardımıyla kabini bir dükkanın önüne iterek emniyete aldı.

Öte yandan sel sularına kapılan adamın yaşadığı bu talihsizlik, son dönemde yaşanan sıra dışı seyyar tuvalet vakalarını da tekrar gündeme getirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD'nin Kansas City kentinde yaşanan bir başka olayda, bir adam düşürdüğü içecek şişesini almak için girdiği seyyar tuvaletin drenaj sisteminde sekiz saat boyunca mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı.