Avrupa'daki bazı binalarda insan idrarını kanalizasyon sistemine göndermek yerine ayrı şekilde toplayarak gübreye dönüştüren sistemler kullanılmaya başlandı. İsviçre merkezli VunaNexus tarafından geliştirilen teknolojiyle yılda yaklaşık 3 milyon litre idrar işleniyor.

Sistem, özel tuvaletler aracılığıyla idrarı sifon suyundan ayrı topluyor ve binada bulunan arıtma ünitesine gönderiyor. Burada idrarın içerisindeki azot ve fosfor gibi bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri ayrıştırılıyor. İşlem sırasında bazı mikro kirleticiler giderilirken sıvı yaklaşık 90 derece sıcaklıkta pastörize ediliyor.

SIVI GÜBRE ELDE EDİLİYOR

Arıtma işleminin ardından elde edilen sıvı gübreye "Aurin" adı veriliyor. Ürün, İsviçre ve Fransa'da bitkilerde kullanılmak üzere onaylanmış durumda. İşlem sırasında ayrıştırılan suyun bir bölümü ise yeniden sifonlarda kullanılabiliyor.

Teknoloji, Paris'teki Avrupa Uzay Ajansı merkezinin yanı sıra Cenevre'deki bir özel bankanın da aralarında bulunduğu bazı yapılarda uygulanıyor. Paris'te geliştirilen yeni bir eko-mahallede de sistemin daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor.

YILDA MİLYONLARCA LİTRE İŞLENİYOR

Galler'de yürütülen ayrı bir projede ise idrardan elde edilen gübrenin 4 bin 500 yerli ağacın yetiştirilmesinde kullanılması planlanıyor. Üç yıl sürecek proje için 435 bin 627 sterlin hibe sağlandı.

VunaNexus'un tahminlerine göre Avrupa'daki insanların idrarının tamamının geri dönüştürülmesi, bölgenin azot ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabilecek miktarda kaynak sağlayabilir.

Sistemin daha geniş ölçekte uygulanabilmesi için özel tesisat kurulması, idrarın toplanması ve taşınması gibi konuların çözülmesi gerekiyor.