ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Kinston şehrinde bir fast-food restoranında çalışan 18 yaşındaki Jayden Cintron, iş yerinin tuvaletinde bulduğu yaklaşık 9 bin 333 doları (yaklaşık 417.378 TL) sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Olay, Jayden Cintron’un mola verdiği sırada restoranın tuvaletine girmesiyle yaşandı. Yerde, tuvalet kabininin hemen yanında sahipsiz iki zarf bulan Cintron, durumu üstlerine bildirmeden önce zarfları kontrol etti. Yapılan incelemede, zarflardan birinde "First Citizens Bank" ibaresiyle 5.000 dolar, diğerinde ise "Truist Bank" ibaresiyle 4.333 dolar olduğu tespit edildi.

PARA SAHİBİNE İADE EDİLDİ

Cintron, toplamda 9.333 dolara ulaşan nakit parayı hiç vakit kaybetmeden restoran yönetimine teslim etti. İşletme yöneticileri, paranın kime ait olduğunu belirleyebilmek adına geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İlk aşamada sahibi tespit edilemeyen para, muhafaza altına alındı.

Olaydan birkaç gün sonra, parasını kaybettiğini fark eden bir müşteri restorana başvuruda bulundu. Yapılan teyit işlemlerinin ardından, iki ayrı banka zarfı içerisindeki nakit para, eksiksiz bir şekilde sahibine iade edildi.

500 DOLAR NAKİT PARA VERİLDİ

Parasını geri alan müşteri, Jayden Cintron’un bu tutumuna karşılık kendisine 500 dolarlık (yaklaşık 22.360 TL) bir nakit ödül takdim etti. İlk etapta ödülü kabul etmek istemeyen genç çalışan, sahibinin ısrarı üzerine hediyeyi kabul etti. Bölge emniyet yetkilileri ve restoran yönetimi, paranın miktarı göz önüne alındığında Cintron’un sergilediği dürüstlüğün takdire şayan olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.