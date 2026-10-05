Hindistan'ın Paonta Sahib bölgesinde bir evin tuvaletinde dev bir kobra yılanı bulundu. Beklenmedik şekilde klozetin içinden çıkan yılan, ev sakinlerinde büyük panik yarattı. Himachal Pradesh eyaletinde yaşanan olayda, evin en sık kullanılan alanlarından birinde beklenmedik bir canlıyla karşılaşıldı. Tuvaletin içine girdiği düşünülen kobra, ev sakinlerinin dikkatini çekti. Zehirli yılanın tuvaletten çıkabileceği endişesiyle çevrede panik yaşanırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, dev boyutlardaki kobranın klozetin içinde hareket ettiği görülüyor. Olay, Hindistan'da özellikle sıcak ve yağışlı bölgelerde yılanların evlerin içine girebildiğini bir kez daha hatırlattı.

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