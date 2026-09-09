Her gün defalarca yaptığımız sıradan bir hareketin, aslında sağlığımızı doğrudan tehdit eden gizli bir kaynağa dönüştüğü ortaya çıktı. Avustralya’daki Flinders Üniversitesi araştırmacılarının yayımladığı çarpıcı analiz, tuvalet sifonu çekildiği anda yaşanan görünmez tehlikeyi gözler önüne serdi.

MİKROPLAR YÜZ HİZASINA KADAR YÜKSELEBİLİYOR

Tuvalet sifonunun çekilmesiyle birlikte klozet içerisinde oluşan güçlü su türbülansı, mikroskobik boyuttaki su damlacıklarını dev bir püskürtme sistemi gibi havaya fırlatıyor. Yapılan 22 farklı bilimsel çalışmanın incelenmesiyle elde edilen veriler, bu minik aerosol damlacıklarının tam bir yetişkinin yüz ve solunum yolu seviyesine kadar yükselebildiğini kanıtladı.

E. COLI VE SALMONELLA HAVADA ASILI KALIYOR

Klozet içindeki suyun sertçe çalkalanmasıyla havaya saçılan bu mikroskobik parçacıklar, E. coli ve salmonella gibi ciddi hastalıklara yol açabilen tehlikeli bakterileri taşıyor. Sifon çekildiğinde ortama yayılan bu görünmez bulut, banyodaki havalandırma yetersizse dakikalarca havada asılı kalabiliyor ve doğrudan soluma yoluyla vücuda girme riski taşıyor.

SİFON KAPAĞINI KAPATMAK YETERLİ Mİ?

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Lira Adiyani, mikrop saçılımını azaltmak için sifonu çekmeden önce klozet kapağının mutlaka kapatılması gerektiğini vurguluyor. Ancak uzmanlara göre bu önlem bile sızıntıyı %100 engellemeye yetmiyor. Havada biriken mikrop yükünü azaltmak için banyonun sürekli havalandırılması ve özellikle hastane gibi toplu alanlarda sifon mekanizmalarının daha düşük basınçla çalışacak şekilde yeniden tasarlanması gerektiği belirtiliyor.