Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşayan bir vatandaş, evinin klozet kapağını kaldırdığı anda suyun içinden çıkan devasa bir ağlı pitonla karşılaştı. Şoke olan ev sahibinin ihbarıyla adrese gelen arama kurtarma ekipleri, gider borusuna sıkışan yırtıcıyı özel kıskaçlarla çıkararak koruma altına aldı.

AŞIRI YAĞIŞLAR EVLERE SÜRÜKLÜYOR

Muson yağmurları nedeniyle taşan kanalizasyon hatlarından kaçan yılanların binaların atık su borularına tırmandığını belirten ekipler, her yıl binlerce benzer vakanın yaşandığını açıkladı. Zehirsiz olsa da güçlü çenesiyle ağır yaralanmalara yol açabilen pitonlara karşı uzmanlar, giderlere koruyucu aparat takılması, klozet kapaklarının kapalı tutulması ve oturmadan önce kesinlikle sifon çekilerek kontrol edilmesi konusunda uyardı. Yakalanan dev piton sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.