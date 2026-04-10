California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları, malzeme biliminde geleneksel üretim standartlarını değiştirebilecek yeni bir teknik geliştirdi. "Femsaniyelik projeksiyonlu iki foton litografisi" (FP-TPL) adı verilen yöntemle üretilen nano ölçekli metal yapılar, geleneksel muadillerine göre 50 kat daha fazla dayanıklılık sergilerken ağırlık bakımından "ultra hafif" kategorisinde yer alıyor.

MALZEME YÜKSEK BİR DİRENÇ KAZANIYOR

Yeni üretim tekniği, ışığa duyarlı bir sıvı polimerin yüksek hassasiyetli lazerler kullanılarak bir hidrojel iskelete dönüştürülmesiyle başlıyor. Bu yapı daha sonra nikel veya bakır nitrat gibi metal tuzlarıyla birleştiriliyor. Isıl işlem sürecinde malzeme içindeki organik bileşenler yakılarak uzaklaştırılırken, yapı başlangıçtaki boyutunun yaklaşık %10'una kadar küçülüyor. Bu yoğunlaşma süreci, malzemeye nano düzeyde yüksek bir direnç kazandırıyor.

KIRILMA DİRENCİ DE YÜKSEK

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, makro ölçekli üretimde "yapısal kusur" veya "zayıf nokta" olarak kabul edilen mikroskobik gözeneklerin, bu yöntemde bir dayanıklılık unsuruna dönüşmesidir. Caltech ekibinin yürüttüğü bilgisayar destekli modellemeler, bu kontrollü gözenekliliğin dış kuvvetlere karşı enerji emilimini artırdığını ve malzemenin kırılma direncini yükselttiğini doğruladı.

BU ALANLARDA KULLANILABİLİR

Hafiflik ve yüksek mukavemet kombinasyonu, bu teknolojiyi özellikle şu alanlar için öncelikli hale getiriyor:

Yakıt tasarrufu için kritik olan ağırlık azaltma çalışmalarında, uzay araçlarının gövde ve iç aksam parçalarında.

İnsan vücuduyla uyumlu, mikro ölçekli implantlar ve hassas cerrahi ekipmanların üretiminde.

Isı yönetimi ve yapısal bütünlük gerektiren yeni nesil işlemci ve yarı iletken bileşenlerinde.