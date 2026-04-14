Tarih kitapları kralların zaferlerini yazar, ancak toprak altındaki iskeletler çok daha sarsıcı bir gerçeği fısıldar. Güney Kore’deki İmdang-Joyeong mezar kompleksinde yapılan son DNA analizi, Üç Krallık dönemine dair tüm bildiklerimizi altüst etti. Bilim insanları, tarihin en "sadık" ama bir o kadar da trajik toplumsal sınıfını keşfetti: Kurbanlık Aileler.

"Sunjang": Ölüme Giden Kanlı Sadakat

Antik Silla Krallığı'nda uygulanan "sunjang" geleneği, yerel bir seçkin öldüğünde onun uşaklarının da öldürülüp beraber gömülmesini şart koşuyordu. Ancak yeni araştırmalar, bu kurbanların rastgele seçilmediğini kanıtladı. Mezarlardan çıkarılan 78 iskeletin genomik analizi, aynı haneden ebeveynlerin, çocukların ve hatta torunların bir arada kurban edildiğini gösteriyor.

Nesiller Boyu Süren "Kurbanlık" Mirası

Araştırmanın en sarsıcı bulgusu ise bu trajedinin tek bir olayla sınırlı kalmaması. Araştırmacılar, bir yüzyılı aşkın bir süre boyunca aynı soydan gelen kişilerin, ardışık nesiller boyunca aynı seçkin aile için "kurbanlık" olarak hizmet ettiğini tespit etti. Yani bazı aileler, sadece efendileri öldüğünde canlarını vermek üzere özel bir kurban kastı olarak yaşamış ve çoğalmışlar.

Avrupa’dan Farklı Bir Sistem: Kadın Soyu Odaklı Aile Yapısı

Antik Avrupa ve Asya'nın genelinde erkek odaklı sistemler hakimken, Silla Krallığı'ndaki bu mezarlık kompleksi şaşırtıcı bir şekilde anne soyuna (matrilineal) dayalı bir akrabalık ağını ortaya çıkardı. İncelenen 13 soy ağacı, toplumun en tepesinden en altına kadar kadınların ve onların torunlarının merkeze alındığı, kendine özgü bir aile yapısını işaret ediyor.

En Yakın Akrabalarla Evlilik: Seçkinlerin Sırrı

Sadece kurbanlar değil, kraliyet mensupları da "saf kanı" korumak için yoğun bir akraba evliliği (ensest) geleneği sürdürüyordu. Birinci dereceden kuzenlerin evliliği hem seçkin sınıfta hem de onlara kurban edilen ailelerde yaygın bir durumdu. Toprak altındaki bu 11 birinci derece ve 23 ikinci derece akraba çifti, antik Kore’deki kapalı toplum yapısının en büyük kanıtı oldu.

Kurumsallaşmış Şiddet ve Kölelik

Bu keşif, sadece arkeolojik bir başarı değil; aynı zamanda antik dünyada şiddetin, köleliğin ve sınıfsal ayrımın ne kadar derinlere işlediğinin bir göstergesi. Cambridge Üniversitesi'nden uzmanların "derin sonuçları olan bir bulgu" olarak nitelediği bu çalışma, insanlık tarihinin en gizemli ve trajik toplumsal sınıflarından birini, 1.500 yıl sonra yeniden görünür kıldı.