Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek amacıyla yaşadığı apartmana giden emekli başçavuş İlhan Şahan’ın, karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül’ü (36) bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin dava görülmeye başlandı.

Olay, 8 Aralık sabahı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlhan Şahan, ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu eşi Yasemin Şahan’ı öldürmek için binaya geldi.

KAPIYI BALTAYLA KIRMAYA ÇALIŞTI

Girişte karşılaştığı Melek Gül ile yaşadığı tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Yanındaki bıçakla Gül’ü ağır yaralayan Şahan, ardından üst kata çıkarak eşinin kapısını bu kez balta ile kırmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Melek Gül ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘SENİ DİLİM DİLİM EDECEĞİM’

Soruşturma dosyasına giren en kritik delillerden biri ise sanığın olaydan önce eşine gönderdiği ses kayıtları oldu. Kayıtlarda, saldırının önceden planlandığını ortaya koyan ağır tehditler yer aldı. Şahan’ın, "Senden mutlaka kurtulmam lazım. Müebbet hapis bile alsam oradan bir şekilde çıkacağım, seni mutlaka öldüreceğim. Seni öldürmeden ölmeyeceğim, seni dilim dilim edeceğim. Boğazına sokucam bıçağı o şekilde beklicem. Konuş diyeceğim o şekilde konuş kadın diyeceğim" sözleri dikkat çekti.

YURT DIŞINA KADAR GİDEREK RAHATSIZ ETTİ

Dosyadaki bilgilere göre Yasemin Şahan uzun süredir tehdit ve şiddet altında yaşıyordu. Şahan'ın daha önce defalarca şikâyette bulunduğu, sığınma evine yerleştiği ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Buna rağmen sanığın tehditlerini sürdürdüğü, hatta eşinin peşinden yurt dışına kadar giderek rahatsız etmeye devam ettiği belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İlhan Şahan hakkında “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.