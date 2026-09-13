Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde mevsimlik işçilik yapan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızı Büşra'nın yaşadıkları çadırda kaybolduğunu iddia etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda komando, AFAD ve iz takip köpekleri sevk edilirken, olayın adli boyutunda kan donduran bir şüphe ortaya çıktı.

"KAYBOLMADI, PARA KARŞILIĞI SATILDI" İDDİASI

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derinlemesine tahkikatta, 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmadığı, ailesi tarafından para karşılığı bir başkasına satıldığı iddiası dosyaya girdi.

KORKUNÇ İDDİANIN ARDINDAN 5 GÖZALTI

Skandal iddianın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında aile fertlerinin de bulunduğu değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, iddiaların odağındaki para trafiği ve bağlantıların tespiti amacıyla gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE ADLİ TAKİP SÜRÜYOR

Diğer yandan, bebeğin akıbetini netleştirmek ve izine ulaşabilmek amacıyla arazideki arama çalışmaları da kesintisiz devam ediyor. Ekipler, yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA) ve özel eğitimli arama köpekleriyle bölgeyi tararken, gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

ANNE İTİRAF ETTİ

Ailenin çelişkili açıklamalarının ardından ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıklarını itiraf etti.