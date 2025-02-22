Beslenme uzmanı Álex Yáñez, sağlıklı yaşam üzerine verdiği tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle günlük yaşamda kullanabileceğimiz baharatlar ve içecekler hakkında paylaşımlarda bulunan Yáñez, özellikle tarçınlı yeşil çayın faydalarına dikkat çekti. Sağlık alanındaki bilgileriyle geniş bir çevrimiçi takipçi kitlesi kazanan Yáñez yeşil çayın, karbonhidratların emilimini engelleyerek glisemik yükü azaltma konusunda etkili olduğunu belirtti.

Realfooding podcast’inde, tarçınlı yeşil çayın karbonhidratlı öğünlerden önce, sırasında ya da sonrasında tüketilmesinin faydalı olduğunu söyleyen Yáñez, bu içeceğin alfa-amilazı engelleyerek karbonhidratların düzenli bir şekilde emilmesini sağladığını ifade etti. Bu sayede, hem metabolizma daha verimli çalışıyor hem de kan şekeri seviyesi daha dengeli tutuluyor.

ZENCEFİL SİNDİRİM SİSTEMİNİN ANAHTARI

Yáñez ayrıca, zencefilin daha yağlı yemekler sonrası sindirim sistemine yardımcı olduğunu ve iltihapla mücadeleye destek verdiğini söylüyor. Yeşil çay ve tarçının kilo verme konusunda da faydalı olduğunu belirten uzman, bu baharatların en etkili sonuçları sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle birleştirildiğinde gösterdiğini vurguladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tarçının, kan şekeri üzerinde düzenleyici etkileri olduğunu ve insülin duyarlılığını artırdığını belirten Yáñez, diyabet hastalarına da önerdiği bu baharatın, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu söyledi. Yáñez, tarçının kansere karşı koruyucu özellikleri gösterdiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirerek solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini artırdığını da ekledi.