Çin, temiz enerji dönüşümünün en kritik halkalarından biri olan depolama sorununa, yer altı kaynaklarını kullanarak devasa bir çözüm üretti. Henan eyaletinde hayata geçirilen proje kapsamında, yerin derinliklerindeki tuz mağaraları 1,5 milyon standart metreküp kapasiteli bir hidrojen deposuna dönüştürüldü.

Hidrojen enerjisinin arz ve talep dengesini sağlamak amacıyla kurulan bu tesis, yüksek sızdırmazlık özelliği sunan doğal tuz kayalarının yapısal avantajlarını kullanarak sanayi ölçeğinde güvenli bir depolama alanı sunuyor.

BÜYÜK PROJELERİN KAPISINI ARALADI

Mühendislik harikası olarak nitelendirilen bu yer altı tesisi, yaklaşık 30 bin metreküpten fazla çözünebilir hacme sahip boşluklardan oluşuyor. Saatte 2 bin metreküp akış hızıyla çalışan ve 15 megapaskal gibi yüksek basınç değerlerine dayanıklı kompresör sistemleriyle donatılan yapı, hidrojenin en küçük molekülleri için bile sızdırmaz bir ortam sağlıyor.

Bu ölçekteki bir tesisin başarıyla devreye alınması, Çin’in enerji stratejisinde hidrojenin uzun süreli ve güvenli depolanabileceğine dair bir kanıt niteliği taşırken, gelecekteki daha büyük projelerin de kapısını aralıyor.

YAKIT OLARAK KULLANACAKLAR

Tuz mağarasında depolanan bu temiz yakıtın, sadece bir rezerv olarak kalmayıp ekonominin farklı kollarında değerlendirilmesi hedefleniyor. Proje ekibi, depolanan hidrojenin doğal gazla karıştırılarak mevcut boru hatlarına entegre edilmesi, ağır vasıtalarda yakıt olarak kullanılması ve endüstriyel üretim tesislerinde karbon emisyonunu düşürmek için yakılması gibi senaryolar üzerinde çalışıyor.

Özellikle elektrifikasyonun zor olduğu ağır sanayi kollarında karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan bu hamle, küresel enerji piyasalarında hidrojen ekonomisine geçişin en somut adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.