İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın telefon dolandırıcılara para ve ziynet kaptırmasının yankıları sürüyor. 10 kilo altın, 68 bin dolar ve bin 900 Euro’yu elden teslim eden Kocamaz, dolandırıcıların banka hesabına ise 2 milyon 375 bin lira gönderdi.

‘Nereden buluyor?’

Tuzağa nasıl düştüğüne kendisi de inanamayan Kocamaz şöyle konuştu:

“Arayan şahıs kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı, ikna edici konuştu. Tüm banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı nasıl elde ediyorlar? Rahmetli annemden kalan 40-50 metrekarelik hisseyi bile biliyorlar. Bu çok büyük zafiyet değil mi?”

Sanatçılardan siyasilere, iş insanlarından bürokratlara kadar herkes mağdur olabiliyor.

SÜLÜN VE PARSADAN

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, sanatçı Serenad Bağcan; eski Bakanlar Azimet Köylüoğlu ve Fevzi Aytekin dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcıların ‘şahı’ ise Galata Kulesi’ni ve Boğaz Köprüsü’nü satan ‘Sülün Osman’ ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i dolandıran Selçuk Parsadan’dı. Yetkililer, halka bu tarz telefonlara itibar etmemeleri gerektiğini belirterek polise başvuru yapılmasını söylüyor.

Prof. Dr. Canan Karatay: Hipnotize oluyorsunuz

PROF. Dr. Canan Karatay da telefon dolandırıcıların hedefi olmuştu. Kendisini polis olarak tanıtan şahıslara 50 bin dolar ve 10 bin lira teslim eden ünlü Prof. Dr. Canan Karatay şöyle demişti: “Telefonda tamamen hipnotize oluyorsunuz.”

Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı: ‘Vatana hizmet ediyorsun’ yalanı

Özel bir üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, 2022’de “Vatana hizmet ediyorsun” diyerek kandırıldı. Narlı, polis kimlik kartı gönderen dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet kaptırdı.

Prof. Dr. Erdener Yurtcan: Hukuk profesörü para kaptırmıştı

Türkiye’nin önde gelen ceza hukuku uzmanlarından Prof. Dr. Erdener Yurtcan, 2015’te telefon dolandırıcıları tarafından kandırıldı. Yurtcan kendisini dönemin Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıtan şahsa hesabındaki 4.5 milyon doları aktarmıştı.