Kediyi yakalamak için bölgeye hareket algılayıcılı kameralar yerleştirildi, canlı yakalama kafesleri kuruldu ve farklı yemler denendi. Tuzaklardan defalarca kaçmayı başaran yabani kedi, son operasyonda kurulan kafese girince ekipler tarafından ele geçirildi.

KAMERALAR VE FARKLI YEMLER KULLANILDI

Ekipler kediyi yakalayabilmek için bölgeye hareket algılayıcılı kameralar yerleştirdi, çok sayıda canlı yakalama kafesi kurdu ve somon, kızarmış tavuk ile tavşan eti gibi farklı yemler denedi. Kedinin bir taş ocağı çevresine art arda birkaç gece gelmesi üzerine tuzakların yeri yeniden düzenlendi.

30 Temmuz'da kameralardan gelen anlık bildirim sayesinde kedinin kafese girdiği görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kediyi yakalayarak istilacı türlerle mücadele programı kapsamında insancıl yöntemle etkisiz hale getirdi.

Uzmanlara göre yabani kedi, üç yıl içinde onlarca pātekeyi öldürdü ve kivi yavruları ile yerli sürüngenler için de ciddi tehdit oluşturdu. Yeni Zelanda'da yabani kediler, yerli kuş türlerinin azalmasının başlıca nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Koruma ekibi şimdi kedinin mide içeriğini inceleyerek hangi türlerle beslendiğini belirlemeyi planlıyor. Daha sonra hayvanın tahnit edilerek, istilacı yabani kedilerin doğal yaşam üzerindeki etkisini anlatan eğitim çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.