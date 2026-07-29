Tuzla Belediyesi'nde Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağına dair tartışmalar sürerken, belediye yönetim kadrosunda peş peşe kritik atamalar gerçekleştirildi. Hakkındaki iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Bingöl, idari kadroda değişikliğe gitti. Yapılan son düzenlemeyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine, daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan ancak seçilemeyen İlhan Çöpoğlu getirildi.

Belediyedeki bürokratik değişim Çöpoğlu atamasıyla sınırlı kalmadı. Eski AKP Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde 15 yıl boyunca başdanışmanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Müdürlüğü ve TUZYAP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Harun Oğuzhan, Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

İskan ve Ruhsat İşleri doğrudan kendisine bağlanan Oğuzhan'a yönelik süreçte Bingöl, avukatlık bürosundan ortağı olan ve seçim sonrası Özel Kalem Müdürü yaptığı Eray Bektaş'ı Dış İlişkiler Müdürü olarak doğrudan Oğuzhan'a bağladı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE AKP İSİM

Belediyedeki yönetim değişimleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna eski AKP Tuzla Belediye Başkanı ve eski Bakan İdris Güllüce'nin yeğeni getirildi. Öte yandan bu atamanın hemen ardından AKP Başiskele Belediyesi'nden bir başkan yardımcısının da Tuzla Belediyesi kadrosuna transfer edildiği bildirildi.