Tuzla Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında konuşan İBB CHP Grup Başkanvekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen ve geçtiğimiz aylarda AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'e tepki gösterdi.

İnanlı, "Sizi seçen, size güvenen 84 bin 94 seçmenden özür dileyeceğinize, koruması altına girdiğiniz partiye seçmeninizi şikayet ediyorsunuz" dedi.

'TUZLA BELEDİYESİ'Nİ AKP'YE TESLİM ETTİNİZ'

Bingöl'ün "Karşı mahalleden geliyorum, beni koruyun" sözlerini de eleştiren İnanlı, "Kendi eliniz ile seçmenin CHP'li belediye başkanına verdiği Tuzla Belediyesi'ni AKP'ye teslim ettiniz. Bir özür borcunuz yok mu?" diye sordu.

'OY İSTEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

İnanlı, 2024 seçimlerinde Bingöl için oy istediğini belirterek "Ben burada Sayın Başkan için oy istediğim, mahalle mahalle gezdiğim Tuzlalı seçmenlerden özür diliyorum Sayın Başkan adına. Benim oy istediğim başkan bu başkan değildir, Tuzla halkına özür borcunuz var Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.