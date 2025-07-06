Türkiye'nin en köklü tersanelerinden biri olan ve Yüksek Mühendis Celal Çiçek tarafından 1971'de Deniz Endüstri AŞ ile temeli atılan Çiçek Tersanesi zor günlerden geçiyor.

İngiltere merkezli firma tarafından kiralanan Tuzla'daki tarihi tersanenin açık artırma ve pazarlık usulüyle icradan satışına karar verildi.

Uzun süredir devam eden mali sorunların ardından İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesi tarafından yürütülen icra takibi kapsamında, tersane için ilk açık artırma 12 Temmuz'da yapılacak.

Tuzla’daki 40 bin metrekarelik alana kurulu tersanenin muhammen bedeli 1 milyar 680 milyon lira olarak belirlendi.

Değerleme raporuna göre kuru havuz, iskeleler, vinçler, kızaklar, makineler ve üst haklar bu bedele dahil edildi.

Tersane sahasında yapılan keşifte, mevcut durumuyla tam teşekküllü üretim ve bakım-onarım faaliyetleri için uygun olduğu raporlandı.

Bu arada "Çiçek Tersanesi - Çiçek Shipyard" markası da 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere satışa sunulacak.

2012'de girdiği mali darboğazı aşamayan yarım asırlık Deniz Endüstri'nin 2016'da iflası talep edilmişti.

ATATÜRK'ÜN MİRASI BURADA KURTARILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geldikleri gibi giderler" sözleriyle Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği Kartal İstimbotu burada restore edilerek kurtarılmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Kartal İstimbotu, 2016'da Tuzla'da yarı batık halde bulunmuştu.