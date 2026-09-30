Tuzla'nın yanı sıra Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde dün akşam saatlerinde yoğun bir koku hissedildi. Çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine belediye ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından farklı noktalarda saha çalışması başlatıldı. Darıca ve Gebze belediyelerinin açıklamalarında, kokunun İstanbul yönünden geldiği ve Tuzla istikametinde yoğunlaştığı belirtildi. İlk kontrollerde kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edildi.

TUZLA'DA KANALİZASYON HATTINA KAÇAK DEŞARJ

Tuzla Belediyesi ekiplerinin Orta ve Şifa mahallelerinden gelen yoğun koku şikayetleri üzerine yaptığı ilk incelemelerde ise Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığı belirlendi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, buradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirildi. Belediye ekiplerinin yanı sıra ilgili kurumların da bölgede incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

KAYNAK İÇİN ÖLÇÜM VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Gebze ve Darıca belediyelerinin açıklamalarında da kokunun Tuzla yönünde yoğunlaştığı belirtilirken, kaynağın kesin olarak belirlenmesine yönelik takip ve ölçüm çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Belediyeler, vatandaşların doğal gaz kaçağı konusunda endişe etmesine gerek bulunmadığını belirterek, kesin sonucun ilgili ekiplerin çalışmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.