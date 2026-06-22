Bir yandan CHP'nin kazandığı belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar devam ederken, diğer yandan CHP'li belediye başkanlarının AKP'ye katılımı da hız kesmeden sürüyor.



Son olarak saatler önce CHP'den istifasını açıklayan Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un bugün AKP'ye katılması beklenirken, siyaset kulislerinde bir süredir AKP ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürülen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den sürpriz bir çıkış geldi.





İBB'Yİ TOPA TUTTU, AKP'YE GÖZ KIRPTI



33 yaşındaki Bingöl, bugünkü konuşmasında mevzuata aykırı yapıları yasal hale getirecek imar düzenlemesinin İBB tarafından reddedildiğini belirterek "Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum." ifadelerini kullandı.





CHP'li kaynaklar, özellikle İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlardan uzak durmak için Bingöl'ün böyle bir açıklama yaptığını öne sürerken, Bingöl'ün AKP'ye geçmek için transfer temaslarında bulunduğunu iddia etti.