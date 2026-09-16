Seksenler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül’de hayatını kaybetti. Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde Kılıç’ın oyuncu dostları bir araya gelirken Kirli Sepeti dizisinde birlikte rol aldığı Ceren Moray da törende gözyaşlarına hakim olamadı. Moray, törenden sonra Tuzlu Kahve setine gitti ve yakın arkadaşının anıldığı sahne aynı gün senaryoya eklendi.

ANMA TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Serhat Kılıç’ın anma törenine çok sayıda oyuncu dostu katıldı. Kılıç’la Kirli Sepeti dizisinde birlikte rol alan Ceren Moray da törende yer aldı.

Sayfa’nın haberine göre Moray, yakın dostunun anma töreninin ardından gözyaşları içinde Tuzlu Kahve setine geçti.

SENARYOYA SERHAT KILIÇ DETAYI EKLENDİ

Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve’nin üçüncü bölümünde izleyicileri duygulandıran bir sahne yer aldı.

Ceren Moray’ın hayat verdiği Aybüke karakteri, annesi Türkan ile konuştuğu sırada eski iş yerindeki mentörü Serhat Kılıç’tan söz etti. Aybüke’nin “Benim eski iş yerinde Serhat Kılıç diye bir mentörüm vardı. O bana demişti, ‘İnsan biraz geçmişine bakmalı’” sözleri izleyenleri duygulandırdı.





“DUYUNCA İÇİM CIZ ETTİ”

5 Eylül’de hayatını kaybeden Serhat Kılıç’ın dizide yakın arkadaşı tarafından anılması sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

İzleyiciler sahneyle ilgili, “Çok vefalı bir kız”, “Duyunca içim cız etti”, “En güzel şekilde anmış” ve “Ağlıyorum ya Serhat ve Ceren’in arkadaşlığı” şeklinde yorumlar yaptı.

SAHNE CEREN MORAY’IN İSTEĞİYLE EKLENDİ

Sahnenin ne zaman çekildiği de ortaya çıktı. Ceren Moray’ın, Serhat Kılıç’ın anma töreninin ardından gözyaşları içinde sete geldiği öğrenildi.

Moray’ın isteği üzerine Serhat Kılıç’ın anıldığı sahnenin aynı gün senaryoya eklendiği belirtildi. Böylece Tuzlu Kahve’nin üçüncü bölümünde yer alan kısa sahne, Kılıç’ın yakın dostu tarafından ekranda anılmasını sağladı.