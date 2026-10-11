Her salı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisi, yeni bölümünde ağırlayacağı sürpriz konukla gündeme geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Hatun'un köyde yaşadığı eğlenceli anlara bu kez müzik dünyasının ünlü bir ismi de eşlik etti.

AJDA PEKKAN HATUN İLE HALAY ÇEKTİ

Süperstar Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu. Binnur Kaya'nın hayat verdiği Hatun karakteriyle köyde halay çeken Pekkan, kovboy kombiniyle de dikkat çekti.

Ajda Pekkan'ın Hatun karakterinin unutulmaz repliği “Annesinin annesinin” ile anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, setin en eğlenceli görüntüleri arasında yer aldı.

“RÜYALARIMIN SAÇMALIK SEVİYESİ”

Dizinin setinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ajda Pekkan'ın Hatun ile bir araya geldiği sahneler, “Rüyalarımın saçmalık seviyesi” ifadesiyle duyuruldu.

Süperstar'ın Tuzlu Kahve'de nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ve bu eğlenceli buluşmanın yeni bölüme nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.