Poll Films imzalı Tuzlu Kahve dizisinde senaryo ekibinde değişikliğe gidildi. Salı akşamları Star TV’de izleyiciyle buluşan dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı.

YENİ BÖLÜMLERİ EKİN ATALAR YAZACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sosyal medyada konuşulan replikleri ve konuk oyuncularıyla da öne çıkan dizinin senaryosunu bundan böyle Ekin Atalar kaleme alacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni konuk oyuncuların da hikâyeye dahil olması bekleniyor.

EKİN ATALAR KİMDİR?

1979 doğumlu yazar ve senarist Ekin Atalar, Saint Benoît Fransız Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2003 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde öyküleri “dikkate değer” bulunan Atalar’ın Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır adlı kitabı Varlık Yayınları tarafından yayımlandı.

Yazarın Selindrella ve devamı niteliğindeki Acilen Evlenmem Lazım adlı romanları da 2010 yılında okurla buluştu. Senarist olarak televizyon projelerinde görev alan Ekin Atalar, Kavak Yelleri, Zil Çalınca, Hayatımın Aşkı ve Baba gibi yapımlarla da tanınıyor.



