Star ekranlarının yeni dizisi Tuzlu Kahve, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesinin yanı sıra gösterişli mekanlarıyla da adından söz ettiren yapım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle dizide sık sık ekrana gelen görkemli yalı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İlk bölümüyle reytinglerde üç kategoride birden zirveye yerleşen Tuzlu Kahve, sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

Dizinin dikkat çeken çekim mekanının neresi olduğu ise izleyicilerin en çok araştırdığı konuların başında geldi.

TUZLU KAHVE NEREDE, HANGİ YALIDA ÇEKİLDİ?

Merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Tuzlu Kahve dizisi, İstanbul'un Yeniköy semtinde bulunan Dadyan Yalısı'nda çekiliyor. Adil Sezer Yalısı olarak da bilinen tarihi yapı, Boğaz'ın Rumeli yakasında yer alıyor.

Tarihi dokusu ve Boğaz'a hakim konumuyla dikkat çeken Dadyan Yalısı, daha önce de televizyon dünyasının sevilen yapımlarından birine ev sahipliği yaptı.

EDA ECE'NİN AYNI YALIDAKİ İKİNCİ DİZİSİ

Dadyan Yalısı'nın dizi izleyicileri açısından bir başka dikkat çekici özelliği ise Yasak Elma dizisiyle olan bağlantısı.

Yalı, Yasak Elma'nın 2. ve 3. sezonlarında Argun ailesinin yaşadığı görkemli yalı olarak ekranlara gelmişti. Dizide Yıldız Argun karakterine hayat veren Eda Ece, bu kez Tuzlu Kahve'de Derin Kutaygil karakteriyle aynı tarihi yalıda izleyici karşısına çıktı.

Bu detay, Yasak Elma izleyicileri tarafından da kısa sürede fark edildi.

DADYAN YALISININ TARİHÇESİ

İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında, Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde bulunan Dadyan Yalısı'nın geçmişi 1800'lü yılların başına kadar uzanıyor.

Yalının ilk olarak Düzoğlu ailesi tarafından yaptırıldığı biliniyor. Daha sonraki yıllarda Nikola Aristardi tarafından satın alınan tarihi yapı, ardından Dadyan ailesinin mülkiyetine geçti.

Yalı, ismini de uzun yıllar sahibi olan Dadyan ailesinden aldı. Ailenin son mensupları tarafından 1974 yılında Adil Sezer'e satılan yapı, günümüzde de İstanbul Boğazı'nın dikkat çeken tarihi yapıları arasında bulunuyor.

Tuzlu Kahve'nin görkemli çekim mekanı olan Dadyan Yalısı, dizinin başlamasıyla birlikte yeniden televizyon izleyicisinin merak ettiği adreslerden biri haline geldi.