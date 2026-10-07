Tuzlu Kahve izleyicileri, dizinin bölümlerine YouTube üzerinden ulaşmak isterken beklemedikleri bir uygulamayla karşılaştı. İlk bölümleri platformda tam olarak yayınlanan dizinin 4, 5 ve 6. bölümleri ise kesitler halinde paylaşılmaya başladı.

İzleyiciler, özellikle tekrar bölümlerini YouTube üzerinden izlemek istediklerini belirterek yapım ekibine yorum yağdırdı. Daha önce de benzer bir uygulama nedeniyle tepki gösteren seyircilerin bu kez talepleri yeniden gündeme geldi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİLER ÜZERİNE KARAR DEĞİŞMİŞTİ

Tuzlu Kahve'nin ilk iki bölümü YouTube'da ücretsiz ve tam olarak yayınlanmıştı. Ancak 3. bölümün dijital platform üzerinden ücretli abonelikle izlenebileceği açıklanınca izleyiciler sosyal medya ve platform yorumlarında tepkilerini dile getirmişti.

Gelen yoğun yorumların ardından yapım ekibi kararını değiştirmiş ve 3. bölümü YouTube'da full olarak yayınlamıştı.

4, 5 VE 6. BÖLÜMLER PARÇA PARÇA YAYINLANIYOR

Dizinin 4, 5 ve 6. bölümleri ise bu kez YouTube'da tek parça halinde değil, kesitler halinde yayınlanmaya başladı. Bu durum, daha önceki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Tuzlu Kahve izleyicileri, bölümlerin tamamının YouTube'da yayınlanmasını isterken yorumlarda tepkilerini açıkça dile getirdi.

TUZLU KAHVE İZLEYİCİLERİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İzleyicilerin YouTube'daki yorumlarından bazıları şöyle:

“Niye tüm bölüm olarak çıkmıyor?”

“Parça parça izlemekten sıkıldım.”

“Ben mesela Türkmenistan'dan izledim, 3 bölüme kadar. Ondan sonrası yok, neden izin vermiyorsunuz izlemek için?”

“Böyle giderse kimse izlemeyecek. Geçmiş bölümleri tek parça olarak yayınlayın.”

“Lütfen artık önceki bölümleri bütün bir şekilde paylaşın.”

“Saçmalamayın da şu bölümleri yayınlayın tek parça.”

“Evet, full yayınlansın istiyoruz.”

“4. bölümü atar mısınız artık? Öğlenleri favori aktivitem Tuzlu Kahve izlemek.”

“Bölümleri atmakta bu kadar geç kalırsanız fazla bir yol kat edemezsiniz, ben size diyeyim... Kızılcık Şerbeti'nden keşke biraz örnek alsanız.”

Yapım ekibinin izleyicilerden gelen bu tepkiler sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.