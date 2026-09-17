Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, üçüncü bölümüyle bu hafta ekrana geldi. Ancak dizinin televizyon yayınlarının ardından YouTube’da izlenebilmesine yönelik uygulamanın değiştirilmesi izleyicilerin tepkisine neden oldu.

YENİ BÖLÜM YOUTUBE’A YÜKLENMEDİ

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümleri, televizyon yayınlarının ardından YouTube platformunda izleyiciyle buluşuyordu. Ancak ikinci bölümün ardından yapım ekibi bu uygulamayı değiştirdi ve yayınlanan bölümlerin özel ücretli bir dijital platformda yer alacağını duyurdu.

Üçüncü bölümün de YouTube’a yüklenmemesi üzerine dizinin izleyicileri sosyal medyada kanala ve yapıma tepki gösterdi.

“NEDEN YOUTUBE YOK?”

İzleyiciler, dizinin YouTube’da yayınlanmamasına yönelik tepkilerini yorumlarla dile getirdi. Bazı izleyiciler, bu kararın dizinin izlenme oranlarını da etkileyebileceğini savundu.

Yorumlardan bazıları şöyle oldu:

“Neden üçüncü bölümü vermediniz ki bu şekilde reytingler düşer, insanın izleyesi gelmiyor.”





“Neden YouTube yok?”





“Sırf televizyondan izlensin diye seyirci kaybetmek…”





“Tuzlu Kahve’yi neden YouTube’dan izleyemiyoruz?”

YAPIM EKİBİ GERİ ADIM ATTI

İzleyicilerden gelen tepkilerin ardından yapım ekibi kararını değiştirdi. Tuzlu Kahve’nin üçüncü bölümünün tekrarını YouTube’a yükledi.

Bu hamle sonrasında izleyiciler de yorumlarıyla memnuniyetlerini dile getirdi. Paylaşımın altında “Ha şöyle, yormadan direkt koyun da izleyelim ağız tadıyla” ve “Sonunda doğru karar, yoksa izleyici kaybedecekti” gibi yorumlar yer aldı.