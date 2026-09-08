Salı akşamlarının yeni dizisi Tuzlu Kahve, ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak. İlk bölümüyle hikâyenin merkezindeki aileleri tanıtan dizinin oyuncu kadrosu da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Uzun süredir ekranda komedi türündeki yapımların azaldığı dönemde izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, romantik komedi ve aile hikâyesini bir araya getiren farklı formatıyla dikkat çekiyor. İşte Tuzlu Kahve dizisinde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterlerin tam listesi...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi ve aile dramasını bir araya getiren Tuzlu Kahve’nin kadrosunda çok sayıda tanınmış oyuncu bulunuyor.

Dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.

TUZLU KAHVE’NİN KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahtı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Evlenmeye karar veren genç çift, aynı masada buluşması bile kolay görünmeyen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Aşkın yanı sıra aile ilişkileri, gelenekler ve kuşak çatışmalarını da hikâyenin merkezine alan dizi, romantik komedi ile aile dramasını bir araya getiriyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Nebahat Çehre – Feryal İpekli

Eda Ece – Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

Şevval Sam – Candan Aydınoğlu

Yasemin Ergene – Elit İpekli

Sarp Apak – Murat Aydınoğlu

Ceren Moray – Aybüke Destan

Enis Arıkan – Taylan Kutaygil

Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli





Nevra Serezli – Sitare Kutaygil

Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu

Hatice Aslan – Nermin Destan

Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil

Melis Fis – İpek Aydınoğlu

Elit Andaç Çam – Beste