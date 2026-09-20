Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Poll Films imzalı dizinin yeni bölümüne Kutsi konuk oyuncu olarak dahil olacak. Kutsi'nin, dizide Elit karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile karşılaşacağı sahne şimdiden merak uyandırdı.

18 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Kutsi ile Yasemin Ergene, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Levent ve Ela karakterlerine hayat vermişti. İki oyuncunun 18 yıl sonra yeniden aynı projede karşı karşıya gelmesi, eski dizinin hayranlarını da heyecanlandırdı.

Tuzlu Kahve'deki sahnede, Doktorlar'daki Levent karakterinin Ela'yı nikâh masasında terk etmesine gönderme yapılacağı tahmin ediliyor.

“18 YIL SONRA ALINAN İNTİKAM”

Star TV'nin sosyal medya hesabından paylaşılan sahne, “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla duyuruldu. Kutsi ile Yasemin Ergene'nin karşı karşıya geldiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşımın altına “İçimin yağları eridi”, “Yıllar sonra intikam alındı”, “Salı çabuk gelsin” ve “Bu sahneyi çok bekledik” gibi yorumlar yapıldı.

DOKTORLAR'DAKİ O SAHNE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kutsi ile Yasemin Ergene'nin yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi, akıllara Doktorlar dizisindeki unutulmaz Ela-Levent hikâyesini getirdi.

Dizide ilişkileri boyunca birçok kez sınanan çift, evlenmeye hazırlandıkları sırada büyük bir kriz yaşamıştı. Levent, Ela'nın çocuk sahibi olamayacağını kendisinden gizlediğini düğün günü öğrenmiş ve nikâh masasına oturmaktan vazgeçmişti.

Dizinin 66. bölümünde gelinliğiyle Levent'i bekleyen Ela, “Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim Ela, seninle evlenemem” sözleriyle terk edilmişti. Bu olayın ardından büyük bir yıkım yaşayan Ela, ilerleyen bölümlerde Fransa'ya gitmiş ve başka biriyle evlenmişti.

Levent ise daha sonra pişman olup Ela'yı geri kazanmaya çalışsa da ikilinin ilişkisi eskisi gibi olmamıştı.

Aradan geçen 18 yılın ardından Kutsi ve Yasemin Ergene'nin Tuzlu Kahve'de yeniden karşı karşıya gelmesi, bu nedenle Doktorlar hayranları için ayrı bir anlam taşıdı. Star TV'nin sahne paylaşımını “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla yayınlaması da eski hikâyeye yapılan göndermeyi güçlendirdi.