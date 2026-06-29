Tesis, yalnızca deniz suyunu arıtmakla kalmıyor. İçme suyu dağıtımı, kanalizasyon altyapısı ve atık su arıtma sistemlerini de kapsayan entegre yapısıyla Lima'nın güney kıyısındaki yerleşimlerin uzun vadeli su ihtiyacına çözüm sunuyor.

DENİZ ALTINDAKİ BORU HATLARIYLA ÇALIŞIYOR

Sistem, Pasifik Okyanusu'nun tabanındaki özel su alma yapıları aracılığıyla deniz suyunu tesise taşıyor. Burada ters ozmoz teknolojisi kullanılarak sudaki tuz ve mineraller ayrıştırılıyor. Arıtılan su daha sonra içme suyu standartlarına uygun hale getirilerek şebekeye veriliyor.

Arıtma işlemi sonunda ortaya çıkan yoğun tuzlu su ise deniz altındaki özel deşarj hattı aracılığıyla çevresel etkileri en aza indirecek şekilde yeniden okyanusa bırakılıyor.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİYE SU SAĞLIYOR

Tesis, günlük 34 bin 560 metreküp, yani yaklaşık 34,5 milyon litre içme suyu üretim kapasitesine sahip. Üretilen su; Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo ve Santa María del Mar bölgelerinde yaşayan 100 binden fazla kişiye ulaştırılıyor.

Proje kapsamında ayrıca 214 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 134 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa edildi. Yeni bir atık su arıtma tesisi kuruldu, mevcut iki tesis de modernize edildi. Böylece sistem, hem temiz su üretimini hem de atık su yönetimini aynı altyapı içinde sürdürüyor.