TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/132 Esas

KARAR NO : 2025/111

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile,

1-Fen bilirkişisinin raporu ve ekli krokisinde teknik özellikleri belirtilen Iğdır İli ili, Tuzluca ilçesi, Buruksu Köyü, 106 ada 11 parsel numaralı, 1.107,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırma nedeniyle tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlardan ari olarak HAZİNE adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Iğdır İli ili, Tuzluca ilçesi, Buruksu Köyü, 106 ada 11 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 37.563,12TL olduğunun TESPİTİNE, davalılara tapudaki payları ve miras payları oranında nemaları ile birlikte hükmün kesinleşmesi beklenmeden derhal ödenmesine, (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla)

3-İş bu bedele dava tarihinden (27/06/2024) tarihinden karar tarihine (17/07/2025) kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz işletilmesine,

4-Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydında varsa takyidatların bedele yansıtılmasına,

5-Kısa karardan bir örneğin Tuzluca Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ve kamulaştırma bedelinin depo edildiği ilgili banka şubesine gönderilmesine,

6-29/10/2024 tarihli fen bilirkişisi raporu ile krokinin kararın eki sayılmasına,

...

Dair, davacı vekilinin e-duruşma sistemi ile yüzüne karşı, davalıların yokluğunda tescil hükmü yönünden kesin, miktar yönünden gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/07/2025" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/07/2026

Davalı : Yılmaz ABATAY - 194******80 T.C. Kimlik numaralı, IĞDIR ili, Merkez ilçesi, Kasımcan mah/köy, ** Cilt, ** Aile sıra no, * sırada nüfusa kayıtlı, Muh***** ve Bey***** oğlu/kızı, 01/01/1963 doğumlu,

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