AKP’li milletvekillerinin çıkardığı yasalar asgari ücretli ve emekli milyonlarca vatandaşı canından bezdirmeye devam ediyor. Trafik cezalarını fahiş oranda arttıran, hatta asgari ücreti bile katlayan yasayla 180 bin liraya kadar çıkan cezaların yanı sıra hız limitinde yüzde 10 toleransın kaldırılması vatandaşı isyan ettirdi.

242 OLUMLU OY

Kanun teklifini AKP Afyon ve Çorum Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Yusuf Ahlatçı hazırladı. Versace marka 92 bin liralık çanta kullanan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 52 bin liralık Prada marka ayakkabı giyen AKP Şanlıurfa Milletvekili Asuman Yazmacı, Meclis bahçesinde mangal partisi yapan AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu, çevre katliamları ile gündeme gelen AKP Iğdır Milletvekili madenci Cantürk Alagöz teklifi imzaladı. Teklif, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. CHP yargı yoluna gitti. İktidar TBMM’deki görüşmelerde muhalefetin, ‘Orantısız ceza olmaz, cezayı ödemek için arabayı satmak gerekecek’ eleştirilerine rağmen aldırmadı ve teklif kanunlaştı. 242 AKP’li olumlu oy verdi. Kırmızı ışıkta geçmnin cezası 10 bin lira, kemer takmamanın cezası da 5 bin lira oldu. Cezalar 180 bin liraya kadar çıktı. Traktörlere bile ceza yazıldı, şikayetler isyan noktasına varınca iktidarın, ‘Oy kaybedeceğiz’ diyerek yasada düzenleme yapması gündeme geldi.

AYM’YE DAVA AÇILDI

Yasa 27 Şubat Cuma günü yürürlüğe girdi ve cezalar mart ayından itibaren katlandı. Bu yılın ilk 3 ayında 93 milyar liralık ceza kesildi. Bu yasa ile bütçeye hedef olarak konulan 140 milyar liralık ceza miktarının kat kat aşılacağı belirtildi. CHP yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtı.

‘Vatandaşa pusu kurdular’

Yasayı eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla ceza kesilmeye başlandı. Radar cezası 30 bin lira oldu. Şehir içinde 50 kilometre hız sınırını aşıp 72 kilometre yapana 8 bin lira ceza var. Hız sınırı 90 olan yerde 120 ile giden 12 bin lira ödüyor” dedi. Günaydın şunları söyledi: “Yasa ile birlikte vatandaşa pusu kuruluyor. İktidar aklına estiği gibi ceza getirdi, ölçü yok, vatandaşı trafik cezası ile öldürecekler.”