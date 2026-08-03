Magazin dünyasında son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken, bu kez ekran kariyeriyle ilgili ortaya atılan iddialarla konuşuluyor. TV8'in "Gel Konuşalım" programının yeni sezon tanıtımında yer almayan Erken hakkında "programdan ayrıldı" ve "kovuldu" iddiaları ortaya atıldı. Ünlü sunucu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere açıklık getirdi.

AFİŞTE YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

TV8'in yeni sezon paylaşımında "Gel Konuşalım" programının Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş ile ekrana döneceği duyuruldu. Tanıtım afişinde uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı'nın yer almaması, sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmasına neden oldu.

'KOVULDU' İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Afişin ardından Ece Erken'in programdan kovulduğu yönündeki iddialar kısa sürede gündem olurken, ünlü sunucu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erken, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"EYLÜL AYINDA HEPİNİZİN HABERİ OLUR"

Yeni sezonla ilgili henüz netleşmiş bir durum olmadığını belirten Ece Erken, "Yeni sezonla ilgili henüz herhangi bir görüşme yapılmadı. Eylül ayında hepinizin haberi olur." ifadelerini kullandı.

Erken'in açıklamasıyla birlikte sosyal medyada dolaşan "Gel Konuşalım'dan kovuldu" iddiaları da yeni bir boyut kazandı. Programın yeni sezon kadrosunun nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

YASAK AŞK İDDİALARINA SERT YANIT

Öte yandan, geçen hafta hakkında evli bir iş insanıyla yasak aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere sert tepki göstermişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Erken, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını söylemişti.

Ece Erken açıklamasında, "Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, iddialara konu olan kişinin evli olmadığını da vurgulayarak, "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek, gazetecilik değil; düpedüz iftiradır" dedi.

Erken, arkadaşlık ilişkilerinin dahi gündeme taşınmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur" açıklamasını yaptı.

Öte yandan iddiaların odağındaki isimlerden ünlü mimar Sema Bayraktar'ın da "evlilik" konusuyla ilgili açıklama yaptığı öğrenildi.