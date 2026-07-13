Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ VNL finalleri öncesi beIN Sports'ta kritik açıklamalarda bulundu.

Türk voleybolunun planlı ve programlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Üstündağ, "Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de inanılmaz bir ivme yakaladık. Tayland ile oynadığımız maçla birlikte üst üste 8. kez VNL'de final etabına kalma başarısı elde ettik. Aynı gün U18 takımımız Avrupa finaline çıktı ve gümüş madalya aldı. Birkaç gün önce TVF Lisemiz dünya şampiyonu oldu. Sahada ter döken oyuncular, antrenörler, veliler ve sponsorlarla mükemmel bir süreç yaşıyoruz" dedi.

KÜRSÜDE OLMAK İSTİYORUZ

21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na dikkat çeken Üstündağ, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da kürsüde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM KADRODA OLACAK

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in durumuyla ilgili de konuşan Üstündağ, deneyimli oyuncunun Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alacağını açıkladı. Üstündağ, "Eda 25 yıldır aralıksız, hiç tatil yapmadan voleybol oynuyor. 'Artık tatil yapabilir miyim?' dedi, biz de uygun gördük. Tatilini de herkesten az yapıyor. Şu anda A2 takımıyla çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alacak. O, Türk voleybolunun ihtiyacı olan ideal, mükemmel ve örnek bir kaptan" ifadelerini kullandı.

EBRAR VE DERYA YOK

Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun VNL finallerinde forma giyemeyeceğini açıklayan Üstündağ, "Ebrar'ın Milletler Ligi finallerinde dönme ihtimali yok. Derya'nın da yok. Ebrar'ın sakatlığı 4-6 hafta sürecek bir sakatlık. Bizim en büyük sınavımız Avrupa Şampiyonası. Ebrar, Avrupa Şampiyonası öncesinde takımdaki yerini alamayacak" dedi.