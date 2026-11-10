Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım’da başlayıp, 20 Kasım’da sona erecek COP31, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi.

Organizasyonun ilk gününde düzenlenen ‘Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim’ panelinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Arçelik CEO'su Can Dinçer ve milli sporcular Derya Cebecioğlu ile Dilay Özdemir konuşmacı olarak yer aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un da izleyici olarak katıldığı panelde, yenilenebilir enerji yatırımlarının spora katkısı, sürdürülebilirlik ve sporun toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, projenin Türk voleybolunun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Biz hayallerinin peşinden giden ve bu hayalleri gerçekleştirmek için mücadele eden bir camiayız. Bugün Türk voleybolu, milli takımlarıyla ve kulüpleriyle Avrupa'da ve dünyada zirvede yer alıyor. Ancak hedefimiz yalnızca sportif başarılarla sınırlı değil. Federasyonumuzun tesislerinde ciddi bir enerji tüketimi söz konusu. Arçelik ile hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde önemli bir ihtiyacımıza sürdürülebilir bir çözüm üretiyoruz. Bugün biz varız, yarın olmayabiliriz. Ancak bu proje devam edecek. Tesislerimizin ışıkları yanacak, orada Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri yetişecek. Bundan daha güzel bir proje olamaz. Bu nedenle Arçelik ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirmiyorum. Bu, çok daha fazlası; bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır. Bu vesileyle Arçelik'e, Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi Koç'a ve bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk voleybolunun bugün geldiği noktada sponsorlarımızın, kulüplerimizin, antrenörlerimizin ve tüm paydaşlarımızın desteği çok kıymetli. Biz de bu desteğe layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki en büyük hedeflerden biri olimpiyat kürsüsü. İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemize yeni bir gurur yaşatacağız” diye konuştu.

DERYA CEBECİOĞLU: BAŞARILAR BİR GÜNDE ELDE EDİLMEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başarılı bir dönem yaşandığını ancak bu başarıların bir günde gelmediğini belirten Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, "Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bizlere verilen desteğin sürdürülebilir olması gerçekten çok önemli. Çünkü yaptığımız iş hiç kolay değil. Bu yolculukta inişlerimiz, çıkışlarımız, sakatlıklarımız oluyor. Hatta zaman zaman ameliyatlar geçirmek zorunda kalıyoruz. Ancak bütün bu süreçte, Sayın Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ da sağ olsun, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Kendisine bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin bildiği üzere bu yıl Avrupa şampiyonu olduk ve VNL şampiyonluğunu kazandık. Ancak bu başarılar bir günde elde edilmedi. İki yıl önce dünya ikinciliğimiz vardı, bir final kaybettik. Başarıya ulaşmak uzun bir sürecin, sabrın ve emeğin sonucu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Başarı bir günde gelmiyor. Uzun bir yolculuk gerektiriyor ve bu yolculukta sabırlı olmak çok önemli. İnşallah Avrupa şampiyonluğumuzla birlikte çok güzel bir yolculuğa çıktık. Bu başarıların devamının geleceğine, bu salondaki herkesin inancının tam olduğunu düşünüyorum. Biz de bu inançla çalışmaya ve ülkemize yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DİLAY ÖZDEMİR: VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALMAK İSE BİZİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURUR KAYNAĞI

Milli voleybolcu Dilay Özdemir, "Ben sporcu bir ailenin içinde büyüdüm. Annem ve babam eski voleybolcular. Ekranın diğer tarafında bizi izleyen kız çocuklarının bizden ilham aldığını bilmek, üzerimizdeki sorumluluk duygusunu ve motivasyonumuzu gerçekten çok artırıyor. Onlara örnek olabilmek bizim için çok değerli. Kadın voleybolunun Türkiye'de yükselen başarı grafiğiyle birlikte voleybola olan ilginin ve talebin de giderek arttığını görüyoruz. Bu gelişime katkı sağlamak bizim için büyük mutluluk. Bu başarıya ulaşmak gerçekten çok zor bir süreç. Hepimiz büyük emek veriyor, bu uğurda pek çok fedakarlık yapıyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak ise bizim için tarifsiz bir gurur kaynağı. Özellikle küçük kız çocuklarının gözlerindeki inancı ve bize duydukları güveni görmek, bizi daha da ileriye taşıyor. Bu inancın devam etmesi ve voleybolun geleceğinin güvence altına alınması için aslında çok fazla şeye ihtiyacımız yok. Bir salon, bir top ve küçük kız çocuklarına inanan bir antrenör... Bence sürdürülebilirlik için en önemli şey bu. Hayata geçirilen bu projenin de çok sayıda çocuğa yeni kapılar açacağına ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.