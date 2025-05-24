Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), 24 Mayıs Cumartesi günü tekrar erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Saat 15:40 itibariyle kullanıcılar, hem web sitesi üzerinden hem de mobil uygulama aracılığıyla platforma giriş yaparken "Bir sorun oluştu" ve "Gönderiler yüklenmiyor" gibi hata mesajlarıyla karşılaştılar.

Son dönemde sıkça karşılaşılan erişim problemleri, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde de küresel çapta yaşanmıştı. Kullanıcılar, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan X platformuna erişimde zorluklar yaşadıklarını bildirmişti. Ancak 24 Mayıs'ta, platformda tekrar aynı sorunlar ortaya çıkarken, X yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, gönderilerini görüntüleme ya da paylaşma konusunda sıkıntı yaşarken, bu erişim probleminin platformda büyük bir kesinti oluşturup oluşturmadığı ise belirsizliğini koruyor.