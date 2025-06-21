Türkiye’nin, 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa’daki 250 sınav merkezindeki, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 sınav salonunda Yükseköğretimi Geçiş Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı.

TYT’ye aday olarak giren branş öğretmenleri ile sınav salonlarında gözetmen olup da soruları kontrol eden öğretmenler, soruların bekledikleri gibi geldiğini söyledi. Matematik, tarih, Türkçe, coğrafya, felsefe, fizik,kimya, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri 2025 TYT’nin geçmiş yıllara oranla daha kolay sorulardan oluştuğu fikrinde birleşti.

EĞİTİM UZMANLARI NE DEDİ?

“SINAV ADAYLARI ZORLAMADI”

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal:

“TYT sınavı sürpriz bir sınav değildi. Sınav soruları ders içerikleriyle uyumluydu. İşlemden ziyade daha çok yorum ağırlıklı sorular geldi. Sözeller içerisinde adaylara en zor gelen testlerden biri felsefe iken, diğer testler adaylar genel olarak zorlamadı. Test ve sınav tekniği açısından hazırlıklı olup, zamanını doğru kullanabilen her aday için sorular yapılabilir kolaylıktaydı. Sınavın en kolay testi fen bilimleri fizik, kimya ve biyoloji dallarından geldi. Her testte birkaç eleyici soru vardı. Sınav genel olarak öğrencilere sürpriz sonuçlar doğuracak karmaşık bir sınav değildi. Matematik soruları bu yıl adayların zamanını fazla aldı. Sınav sonunda soruların tamamını doğru yapan öğrenciler çıkacak.”

“GEÇEN YILA GÖRE KOLAY BİR SINAVDI”

Eğitim Uzmanı ve Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt:

“Sınav sorularını her bölümün başkanıyla birlikte inceledik. TYT 2025 sınavı, geçen yıla göre kolay bir sınavdı. Öğrenciler de, sınavda genel olarak zorlanmadıklarını bildirdi. Türkçe paragraf soruları son yıllarda çok uzun geliyordu. Dün yapılan TYT 2025 Türkçe testindeki paragraf soruları önceki yıllara göre adayları yoracak uzunlukta değildi. Bu sınavın, en belirleyici testi matematik oldu. Matematik sorularında adayların çoğu yetiştirememekten şikayet etti. Matematikte, çok sayıda aday, soruların tamamını görmeden sınav süresinin dolmasından yakınıyor. Fen ve Sosyal Bilimler testleri de adaylara kolay gelmiş. Özellikle fizik soruları son yılların en kolay soruları.”

“EZBER YERİN DÜŞÜNMEYİ ÖLÇÜLDÜ”

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz:

“Sınav genel anlamda müfredata uygun, bilgi yorum dengesi gözetilmiş ve zaman yönetimine özen gösteren öğrencilerimizi başarıya taşıyacak düzeyde olduğunu gördük. Soruların büyük çoğunluğu temel kazanımlara dayanmakla birlikte; özellikle Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen testlerinde eleştirel düşünme, analiz yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama gibi düşünme becerilerini ölçen sorular geldi. Türkçe’ de anlam ve çıkarım soruları öne çıktı. Sosyal bilimler testinde ezber değil düşünme ve anlama yetisini sorguladı. Matematik testinde problem çözme odaklı soruların sayısal düşünme becerileri sorgulandı çıkarıldı. Fen Bilimleri testinde bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme yetisi ölçüldü.”

TYT’DE SORULAN 120 SORUYU HER DERSİN ÖĞRETMENİ ANALİZ ETTİ

TYT 2025 sorularını Doğa Koleji lise bölüm başkanları derslere göre değerlendirdi:

TÜRKÇE SORULARI KOLAYDI

Emrah Özcan (Türk Dili ve Edebiyatı):

“Türkçe’de paragraf soruları belirleyiciydi. Anlam yoğunluğuna sahip kısa metinler ve güçlü çeldiriciler vardı. Önceki yıllara göre değerlendirdiğimizde; ağırlıklı olarak anlam bilgisi sorularından oluşan, orta zorluktaydı. Sınavda 33 anlam bilgisi, 7 dil bilgisi sorusu soruldu. Önceki senelerde yer alan çoklu kazanım üzerinden değil tek kazanım üzerinden sorular geldi. Paragraf soruları, öğrencileri zorlayacak uzun metinlerden oluşmadı. Sınavın zaman yönetimi açısından daha elverişli olmasını sağladı. Sorular; anlamsal, muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlamayı ölçen sorular geldi. Önceki yıllara göre Türkçe soruları kolaydı.”

OKUDUĞUNU ANLAYAN TARİHİ ÇÖZDÜ

Emel Abay Kaya (Tarih):

“Bu yılki tarih soruları metin ağırlıklı ve okuduğunu anlama temelliydi. Harita, görsel ya da tablo gibi içerikleri ile kronoloji bilgisi içeren zamanla ilişkili soru olmaması dikkat çekti. Genel olarak, 2025 TYT tarih soruları öğrencilerin metni doğru analiz etme, kavramsal bağ kurma ve yorum yapma becerilerini ölçme odaklı geldi. Okuduğu paragrafı yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacak. 9. sınıftaki “Töre” konulu soru ile 11. sınıftaki “Osmanlı ekonomisi ve yerli sanayi” sorusu, temel kavramları metin içinde anlamlandırmayı içeren kolay sorulardır. 12. sınıftan gelen “Kütahya-Eskişehir Savaşları” sorusu da yine bilgiye dayalı değil, metni kavrama becerisini ölçüyor. Lozan Antlaşması’yla ilgili soru çeldiricisi güçlü ve dikkat düzeyi yüksek öğrencileri ayırt edici tek soru diyebiliriz.”

COĞRAFYA SORULARI ORTA DÜZEYDE

Osman Nuri Yakupoğlu (Coğrafya):

“2025 TYT Coğrafya soruları, temel müfredat bilgilerini ölçme, kavramsal düşünme ve yorumlama becerilerini öne çıkaran yapıda geldi. Sorular, sınıflara göre dengeli dağıtılmıştı. İki soru adayların; harita okuryazarlığı becerilerini ölçüp, görsel ve mekânsal düşünme yetileri ölçüldü. En dikkat çekici ve ayırt edici soru uzun süredir doğrudan sorulmayan, ‘Dünyanın şekli, eksen eğikliği ve günlük harekete bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi’ konusundan geldi. Genel olarak sorular, bilgi kadar analiz yeteneğini ön plana çıkarma odaklıdır.”

FELSEFEDE SÜRPRİZ YOKTU

Sabri Yılmaz (Felsefe):

“Felsefe soruları, yorum ve analiz ağırlıklıydı. Felsefe bilgisinin metinde kullanılmasını gerektiren sorulardan oluştu. Galile'nin deneyi, Kant'ın bilgi anlayışı ve kuşkuculukla ilgili bir metin, varoluşçulukla ilgili bir metin sorulup, metinlerin yorumu istendi. Sorular hem TYT’nin hem de felsefenin yapısına uygun hazırlanmış. Sürpriz bir soru yoktu.

DİN SORULARI KOLAYDI

Abdullah Albayrak (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi):

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgi ile birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştu. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Mevlevilik, gaye ve nizam delili soruları bilgi temelli olup kalanı yorum ve analiz sorularıydı. Öğrencilerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiş. Bir soru nispeten zor, diğer soruların kolay olduğu söylenebilir.”

MATEMATİKTE YORUM SORULDU

Hülya Eraslan (Matematik):

“Öğrencilerin en çok zaman harcadığı testlerin başında gelen matematik, özellikle problem sorularıyla birlikte yalnızca işlemsel değil, düşünsel becerileri de ölçen yapıya büründü. Test, 30 matematik ve 10 geometri sorusundan oluştu. Soruların çoğu temel matematik olsa da, metin yoğunluğu yüksek, çok yönlü düşünmeyi gerektiriyordu. Bu yılki sınav, özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi güçlü adayların öne çıktığı bir sınav olarak dikkat çekti. Adayların, bilgiyi analiz etme, süzme ve doğru bağlamda uygulama becerileri sınandı. Böylece matematik testi, klasik anlamda bir işlem sınavı olmaktan çıkarak çok boyutlu düşünmeyi ölçen bir yapıya dönüştü. Geometri soruları, önceki yıllara göre daha sade ve anlaşılırdı.”

SON YILLARIN EN KOLAY FİZİK SORULARI GELDİ

Sema Balkan (Fizik):

“Bu yıl fizikte; 9. sınıftan Kuvvet ve Hareket, Isı ve Sıcaklık, Elektrostatik ile 10. sınıftan Optik, Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Dalgalar ünitelerinden soru geldi. 10. sınıf Kaldırma Kuvveti ve 9. sınıf Isı ve Sıcaklık konularına ait soruların öğrenciler arasında ayırt edici sorulardı. Fizik soruları zorluk seviyesi ortaydı. Bazı soruların içerik ve çözümü ise son yıllarda yöneltilmiş en kolay fizik soruları arasında yer aldığı -görüldü. Adaylar, fizikten bu yıl daha yüksek başarı gösterecektir.”

KİMYA SORULARI GÜNLÜK HAYATTAN

Selda Güngör (Kimya):

“2025 TYT Kimya soruları öğrencileri zorlamayan ancak dikkatli okuma ve temel kavram bilgisi gerektiren nitelikteydi. Sorular, öğrencilerin ezberden ziyade kavramsal bilgiyi anlayarak kullanma becerisini yoklayan yapıdaydı. Kimya sorularında, öğrencilerin yorum yapma becerisi, günlük hayattaki kimya bilgisini kullanma, temel bilgi ve kavramlar arası ilişki kurması ön plandaydı. İşlem gerektiren soru sayısı azdı.”

“ZORLAYAN BİR SINAV DEĞİLDİ”

Muhammet Kılıçöz (Biyoloji)

“TYT ‘de biyoloji soruları müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak kolay ve orta düzeydeydi. Bilenle bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştu. Temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler soruları rahatlıkla doğru çözdü. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalıydı. Bazı öğrencilerin zorlandığı; kalıtım ve hücre zarı soruları, seçici sorular.”

"GEOMETRİ SORULARI ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ÇOK KOLAYDI"

Bahçeşehir Koleji Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat:

“Geometri sorularının önceki yıllara göre daha kolay olduğu söylenebilir. 2025 TYT Geometri testi; 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, çoğunluğu güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen sorulardan oluştu. Tüm sorular, öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıda. Geometri sorularının önceki yıllara göre daha kolaydı"

"İNKILAP TARİHİ SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK"

Bahçeşehir koleji Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan:

“İnkılap Tarihi soruları tarihte bu sınavın belirleyici soruları olacak.Sınav genel olarak bilgiye dayalı sorulardan oluşmuş olup, Tarih konuları ile ilgili kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği orta güçlükte bir sınav olduğunu söylemek mümkün. Sorular, MEB ders programlarına uygun hazırlanmış. Özellikle İnkılap Tarihi soruları kapsam genişliğinden dolayı sınavın belirleyici soruları olacak."

AYT VE YDS YARIN

*AYT 2025, 22 Haziran pazar günü saat 10:15'te başlayıp, 180 dakika sürecek.

*YDT 2025, 22 Haziran pazar günü saat 15.45'te başlayıp, 120 dakika sürecek.