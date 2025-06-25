Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Sınava toplam 2 milyon 560 bin aday girdi. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevaplar, özellikle Türkçe testindeki bazı sorular nedeniyle tartışma yarattı.

İKİ SEÇENEKTE DOĞRU

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, TYT Türkçe testinde yer alan 10, 11 ve 28. sorularda çeşitli sorunlar bulunduğunu öne sürdü. Gültekin'e göre 10. ve 28. soruların ikişer doğru cevabı bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gültekin, "ÖSYM'nin verdiği yanıtta A seçeneği gerçekten doğru. Ancak E seçeneği de doğru. Çünkü her şeyden önce meb.eba.gov.tr'ye girdiğiniz zaman orada emir kipinin eki yoktur diye bakanlığın açıklaması var. Sadece doğru yanıt A değil, E seçeneği de doğru." ifadelerini kullandı.

YAZIM HATASI YAPILMIŞ

Türkçe testindeki 11. soruda ise büyük harf kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı gündeme geldi. Soruda geçen Doğubayazıt ilçesinin isminin yanlış yazıldığını belirten Gültekin, "ÖSYM doğru cevap olarak C seçeneğini söylemiş. Doğru mudur? Doğru, ancak bir yanlışlık daha var B seçeneğinde." diye konuştu.

Gültekin, Doğubayazıt ilçesinki Doğubayazıt'ın bitişik ve büyük harfle başlaması gerektiğini altını çizdi. Ayrıca İlçenin i'sinin küçük yazıldığını belirten Gültekin, "Buraya kadar herhangi bir hata yok ancak imla klavuzuna bakarsanız doğubeyazıt değil doğubayazıt." dedi.

Tartışmalı üç soru hakkında adayların itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatan Gültekin, ÖSYM'ye başvurmanın en sağlıklı yol olacağını ifade etti.