YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye birincileri de belli oldu. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, başarısının arkasındaki çalışma disiplinini ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

A Haber'e konuşan Koşar, elde ettiği başarının bir anda gelmediğini, yıllara yayılan planlı çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. TYT'de Türkiye birincisi olan genç öğrenci, özellikle son bir yılda sınava hazırlık temposunu önemli ölçüde artırdığını belirtti.

"Son bir yılda vites artırdım"

Başarının düzenli çalışmayla mümkün olduğunu vurgulayan Koşar, sınava hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:

"12 yıl boyunca düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Son bir sene vites artırdım. Tüm hayatım bir noktadan sonra sınav oldu. Sabah sınav için kalkıyordum, akşam ertesi gün ders çalışacağım diye uyuyordum."

Yoğun ve zorlu bir hazırlık döneminden geçtiğini ifade eden Koşar, tüm emeklerinin aldığı sonuçla karşılığını bulduğunu dile getirdi.

"Bu sadece benim başarım değil"

Başarısında yalnızca kendi emeğinin değil, ailesi ve öğretmenlerinin desteğinin de büyük payı olduğunu söyleyen Koşar, şu ifadeleri kullandı:

"Özveri birinci plandaysa, ikinci planda teknik destek ve çevreden aldığınız destek yer alıyor. Bu konuda ailem ve rehber öğretmenim çok destek oldu. Bu sadece benim başarım değil; ailemin, rehber öğretmenimin ve tüm öğretmenlerimin başarısıdır."

Hayalindeki meslek çocuk doktorluğu

Üniversite tercihleri ve kariyer planlarına da değinen Miraç Koşar, tıp fakültesinde eğitim almak istediğini açıkladı. Hedefinin çocuk doktoru olmak olduğunu belirten Koşar, bu isteğinin çocukluk yıllarında yaşadığı deneyimlerden kaynaklandığını söyledi.

"Çocukken bir rahatsızlığınız olduğunda hastaneye gidip o dertten kurtulunca, çocuk doktorları sizin için bir kahramana dönüşüyor. Tıp, maddi tatminin yanında manevi tatmini de çok yüksek bir meslek. Ben de bir kahraman gibi doktor olmak istiyorum."