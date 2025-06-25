21 Haziran 2025’te yapılan TYT sınavına girmek için Silopi Erkek İmam Hatip Lisesi’ne giden Sevahir Taşkın, sınav giriş belgesini görevlilere göstererek sınıfa alındı.

Ancak sınav kitapçığı ve optik form dağıtıldığında, formda başka bir öğrencinin ismini gören Taşkın, durumu görevlilere bildirdi.

Görevliler, Taşkın’ın yanlış okulda olduğunu fark ederek öğrenciyi sınıftan çıkardı. Saat 10.00’u geçtiği için Taşkın, asıl sınava girmesi gereken okula da alınmadı.

'SINAV GİRİŞ BELGEM BİRDEN FAZLA KONTROL EDİLDİ'

Savcılığa verdiği dilekçede mağduriyetini anlatan Taşkın, “Sınav giriş belgem birden fazla kez kontrol edildi, ancak kimse beni yanlış okulda olduğum konusunda uyarmadı. Belgede kız veya erkek imam hatip lisesi olduğuna dair net bir açıklama yoktu. Bu yüzden mağdur oldum. Ayrıca, yedek optik form verilerek sınava girmem sağlanabilirdi. Bir yıldır bu sınava hazırlanıyordum, iki dershaneye gittim. Görevlilerin hatası nedeniyle sınava giremedim” ifadelerine yer verdi.

'MAĞDURİYETİN HESABINI SORACAĞIM'

Sevahir Taşkın’ın babası Süleyman Taşkın, kızının yaşadığı mağduriyetin psikolojik ve ekonomik boyutlarına dikkat çekti. “Bir yıldır gecesini gündüzüne katarak hazırlandı, imkânsızlıklarımıza rağmen iki yıl dershaneye gönderdim. Görevliler sınav giriş belgesini kontrol etti, ancak yanlış okula aldılar. Üstelik optik formda başka bir öğrencinin ismi vardı ve o öğrenci sınava gelmemişti. Kızım onun yerine sınava girebilirdi. Bu skandalın hesabını hukuk önünde soracağım” dedi.

Baba Taşkın, sınav günü tutulan tutanağın saat 10.02’de düzenlendiğini belirterek, “Bu mağduriyetin bir daha yaşanmaması için hukuki yollara başvuracağım” diye konuştu.

Sevahir Taşkın’ın savcılığa yaptığı şikayet üzerine, sınav görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı