Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarımsal üretime en çok zarar veren doğal afetlerin başında kuraklığın geldiğini aktardı.

Türkiye'nin geçmiş yıllarda ciddi kuraklıklarla karşı karşıya kaldığını, 2011'de 324 olan doğal afet sayısının geçen yıl 1257'ye ulaştığını belirten Bayraktar, sezonun daha başında yağışların yetersiz olmasının, bazı bölgelerde kuraklık riskini gündeme getirdiğini vurguladı.

Bayraktar, ocak ayında Türkiye genelinde yağışların, mevsim normallerine göre yüzde 62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 azaldığına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ocak ayında son 24 yılın en düşük yağışı kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 94 azaldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88, Akdeniz'de yüzde 76, İç Anadolu'da yüzde 70, Karadeniz'de yüzde 36, Ege'de yüzde 32 ve Marmara'da yüzde 20 azalma görüldü. Ayrıca, tarım yılının başladığı 1 Ekim 2024'ten 29 Ocak 2025'e kadar olan süreçte yağışlar normaline göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 40 azaldı."

"SULAMA İMKANLARININ AZALMASI VERİM DÜŞÜKLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR"

Tarımsal kuraklık riskini artıran diğer faktörün de sıcaklıklar olduğuna işaret eden Bayraktar, bu yılın ocak ayında ortalama sıcaklığın 5,5 santigrat dereceye yükseldiğini ve mevsim normallerinin 2,6 derece üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Bayraktar, bazı barajlarda su seviyesinin yeterli olmadığını aktararak, "Bu durum, üreticilerimiz için önemli riskler oluşturuyor. Sulama imkanlarının azalması, ekili alanlarda verim düşüklüğüne neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal kuraklık riskinin ortaya çıktığını belirten Bayraktar, böyle kritik bir bölgede yaşanacak kuraklığın çiftçilerin gelirlerini büyük ölçüde düşüreceğine ve ülkenin gıda arz güvenliğini tehdit edeceğine vurgu yaptı.

Bayraktar, ülkenin diğer bölgelerinde de yer yer kuraklık riskinin gözlemlendiğini, yağışlardaki düzensizlik ve yüksek sıcaklıkların, bitki hastalıklarının artmasına ve zararlıların çoğalmasına da sebep olduğunu belirtti.

"FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ DAHA BELİRGİN HALE GELECEK"

Son günlerde yaşanan don afetinin de Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde üreticiye zarar verdiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şeftali, nektarin, kayısı, erik, patates, soğan, karpuz, muz, avokado, narenciye ve birçok sebze ürünü bu don afetinden etkilendi. Çiftçilerimiz don zararıyla ilgili beyanlarını il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine iletti. Yetkililerin yerinde tespit çalışmaları devam ediyor ve bu tespitlerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Şubat ayı üretici-market fiyat çalışmamızda, don afetinin fiyatlara etkisini de net şekilde gördük. Önümüzdeki günlerde, don zararına dair tespitler tamamlandığında fiyatlardaki bu yükseliş daha da belirgin hale gelecektir. Ağaçların kuruma noktasına gelmesi nedeniyle derin budama yapılması gerekecektir, bu da çiftçilerimiz için büyük bir maliyet anlamına geliyor. Birliğimiz, yaşanan don afetinin ardından çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ve banka kredilerinin faizsiz ertelenmesi için Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına resmi yazılarını iletti."