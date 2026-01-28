U17 Gelişim Ligi 1. Grup 20. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Bir pozisyonda rakibinin müdahalesi ile yerde kalan Galatasaraylı futbolcuya Fenerbahçeli futbolcu "Abartma" diyerek tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolcu, rakibini yerden kaldırırken ikili arasında gerilim tırmandı. İki futbolcu birbirlerinin üzerine yürürken, diğer futbolcular da olaya dahil oldu. Futbolcular birbirine girerken saha içi bir anda karıştı. Daha sonra teknik ekipler ve hakemlerin araya girmesiyle dağıldı.