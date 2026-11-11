U17 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında San Marino ile karşılaştı. Of İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 4-0 kazandı.
Millileri 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu öne geçirdi. Metehan Eksiner, 28. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yiğit Kabaktaş'ın 48 ve 89. dakikalardaki golleriyle karşılaşma 4-0 sona erdi.
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. U17 Milli Takımı, 1. Tur'daki bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü Macaristan ile oynayacak.